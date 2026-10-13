La Massana rectifica i obre la consulta electrònica dels informes del mirador després de les queixes ciutadanes

El Comú de la Massana ha habilitat la consulta electrònica de la documentació relativa al projecte del mirador escènic de l’Alt de la Capa, després que l’edicte inicial del període d’informació pública només preveiés l’accés presencial als documents. Així, la corporació publicarà demà dimecres un nou edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) per incorporar aquesta possibilitat i corregir el que atribueix a un error d’interpretació. La documentació, disponible al web del comú, inclou el projecte constructiu, l’estudi d’impacte ambiental elaborat per una empresa d’enginyeria independent i l’informe previ d’impacte ambiental emès pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern.
Segons la corporació, els plecs de bases i tècnic, juntament amb els plànols corresponents, ja es podien consultar a la plataforma de contractació: «Pensem que aquesta rectificació serà positiva, ja que l’objectiu d’aquest període és recollir el màxim de punts de vista», ha afirmat la cònsol major, Eva Sansa. Paral·lelament, la documentació continuarà disponible de manera presencial a les dependències comunals. Les persones interessades podran sol·licitar cita prèvia per rebre explicacions tècniques sobre el contingut del projecte i presentar les observacions que considerin oportunes.
En relació amb l’oposició que ha generat la iniciativa, Sansa ha reiterat que «des del primer moment hem manifestat la nostra voluntat d’escoltar les diferents sensibilitats i de rebre les persones que vulguin conèixer millor el projecte i compartir el seu punt de vista», convidant els representants del moviment contrari al mirador a mantenir reunions amb el comú. «Ens agradaria poder parlar amb els representants del moviment contrari al mirador escènic a l’Alt de la Capa i mantenir un intercanvi d’opinions respectuós i constructiu. Per això, els convidem a contactar amb el comú per poder mantenir les reunions que siguin necessàries», ha manifestat.