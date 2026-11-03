La primera nevada de la temporada emblanquina el Pas de la Casa i obliga a activar la fase groga al port d’Envalira

La primera nevada de la temporada ja ha arribat. La neu ha començat a caure en els punts més elevats d’Andorra; concretament, el Pas de la Casa ha quedat cobert de blanc arran de les precipitacions aquesta tarda. Diversos vídeos enregistrats per ciutadans mostren l’evolució de la nevada a la localitat encampadana. La precipitació també ha començat a condicionar la circulació. L’acumulació de neu a la calçada ha portat Mobilitat a activar la fase groga al port d’Envalira, per on cal circular amb equipaments especials.
Des del Servei Meteorològic, la previsió apunta que la cota de neu anirà descendint de manera progressiva, dels 1.700 metres fins als 1.500 i, fins i tot, podria situar-se al voltant dels 1.400 metres, arribant a més zones del territori, tot i que a les cotes més baixes la precipitació seria en forma de pluja o aiguaneu. L’episodi anirà acompanyat d’una baixada generalitzada de les temperatures, amb mínimes previstes de fins a -4 graus a 1.500 metres i al Pas de la Casa. Pel que fa als gruixos de neu nova, es calcula que es podrien acumular fins a vuit centímetres a 2.500 metres, sis a 2.000 metres i tres a 1.500 metres.