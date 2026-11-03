Educació estudia modificar els horaris i el calendari escolar per poder combatre les altes temperatures a les aules

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha anunciat, en el marc de la Comissió Legislativa d’Educació del curs escolar 2026-2027, que es preveu tenir enllestides durant la primavera les mesures més immediates per fer front a les altes temperatures als centres educatius. Entre les mesures que s’han plantejat des del ministeri hi ha possibles modificacions dels horaris i del calendari escolar, així com canviar les finestres o instal·lar-hi vinils.
«No té sentit fer una inversió intensa en matèria d’instal·lar climatització si abans no es fa una política molt clara d’aïllament», ha remarcat Baró, afegint que ja s’està treballant en actuacions a l’Escola Francesa d’Andorra la Vella i a l’Escola Andorrana de Sant Julià, les quals també coincideixen amb els projectes de reformes integrals que ja s’estan fent en ambdós centres. En canvi, pel que fa a la possible modificació de l’horari, el ministre ha reiterat que encara no hi ha cap decisió presa i que «la previsió és disposar del dispositiu definitiu durant la primavera, abans que arribin els episodis de temperatures més elevades».
Durant l’acte també s’ha fet menció als resultats de l’enquesta sobre l’ús del català, la qual cosa Baró ha qualificat de «preocupant», considerant que aquests resultats són una evidència de les dificultats que hi ha per consolidar el català en «un país caracteritzat per la diversitat lingüística, la immigració i l’afluència turística». Altrament, també ha reconegut que les percepcions quotidianes no sempre coincideixen amb les dades sociolingüístiques.
Pel que fa a la consolidació de places docents, el ministre ha situat en 79 les places que s’estan consolidant i ha defensat que Govern ha anat equilibrant progressivament el nombre d’interins, tot i admetre que no és possible revertir la situació en una sola legislatura pels «impactes pressupostaris molt grans» que comportaria. Respecte a l’Estratègia d’Ensenyament Superior, el ministre ha afirmat que aquesta quedarà per a la propera legislatura, tot afirmant que «s’ha de compartir amb molts agents i discutir i definir un sistema de prioritats».
En aquest sentit, també ha volgut remarcar que la recent modificació de la Llei d’ensenyament superior té com a objectiu garantir que els centres implantats al país compleixin els requisits i els criteris de qualitat i transparència que regeixen els sistemes universitaris europeus. A més, i en relació amb la funció de l’escola, Baró ha defensat que aquesta ha de prioritzar la transmissió de coneixements i competències, així com els valors de convivència, tolerància i esperit democràtic. «No em queixo que se li demani molt, però l’escola també ha de saber seleccionar, dins de totes les demandes que rep, quina s’ha de prioritzar», ha conclòs.
Formació de professors de lleure
Govern també ha posat en marxa aquest curs, en col·laboració amb l’EFPEM, una prova pilot perquè els alumnes de batxillerat puguin obtenir el títol de monitor de lleure. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha declarat que «ens pot donar molt bon resultat», tot explicant que els estudiants podran combinar aquesta formació amb el batxillerat aprofitant les franges horàries disponibles. Addicionalment, Bardina també ha anunciat que a partir del gener començaran els tallers d’educació financera en els tres sistemes educatius. Les sessions comptaran amb la participació d’agents del sector financer per apropar als alumnes el vessant més pràctic d’aquest àmbit.