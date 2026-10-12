Amb Seny demana anul·lar l’exposició pública del mirador de l’Alt de la Capa per possibles irregularitats ambientals

Amb Seny, la minoria del Comú de la Massana, presentarà una petició formal per anul·lar el tràmit d’informació pública del projecte del mirador astronòmic de l’Alt de la Capa davant possibles incompliments de la legislació ambiental. Segons ha comunicat aquest dilluns, l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el passat 7 d’octubre no garanteix l’accés electrònic a la documentació del projecte, una obligació que, segons defensa el grup, estableix la Llei 4/2023 d’avaluació ambiental. Per aquest motiu, considera que el procediment actual podria vulnerar les garanties de publicitat i participació ciutadana.
En aquest sentit, la minoria assenyala que l’edicte només preveu la consulta presencial dels documents a les dependències comunals, amb cita prèvia, sense especificar cap mecanisme per accedir-hi telemàticament. Tanmateix, recorda que l’article 8.6 de la normativa estableix que el projecte, l’estudi d’impacte ambiental i l’informe previ corresponent s’han de sotmetre a informació pública tant mitjançant la publicació al BOPA com a través de mitjans electrònics. Així, la formació considera que aquesta limitació pot dificultar l’accés de la ciutadania a la informació necessària per estudiar la proposta i presentar les al·legacions que consideri oportunes.
La minoria comunal denuncia que els seus consellers, Guillem Forné i Laura Bragança, no han pogut consultar la documentació ambiental completa abans de l’exposició pública
Davant d’aquesta situació, els consellers d’Amb Seny reclamaran deixar sense efecte l’actual tràmit i obrir un nou període d’exposició pública que garanteixi el compliment de les obligacions legals d’accessibilitat i participació. A més, insisteixen que aquesta qüestió pren especial rellevància en un projecte que ha generat debat públic pel seu possible impacte sobre el territori i el paisatge de la parròquia. Per això, defensen que la consulta de la documentació no hauria de quedar limitada a l’atenció presencial amb reserva prèvia.
D’altra banda, el grup qüestiona les reiterades afirmacions de transparència del govern comunal i lamenta que ni els seus mateixos consellers hagin tingut accés a la documentació ambiental completa abans de l’obertura del període d’informació pública. En relació amb això, reclamen que la corporació massanenca acrediti amb actuacions concretes el compliment de les garanties legals i dels drets de participació de la ciutadania.
«No n’hi ha prou amb afirmar reiteradament que un projecte s’ha tramitat amb transparència. La transparència s’ha de demostrar amb fets, facilitant l’accés a tota la informació i respectant escrupolosament els procediments i les garanties que estableix la llei», manifesten en el comunicat. Així mateix, insisteixen que la protecció del territori i el respecte a la legalitat han de prevaldre en la tramitació de qualsevol projecte que afecti el futur de la parròquia.