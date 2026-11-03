L’ARCA, un ‘refugi’ obert davant la vulnerabilitat residencial que ja manté ocupades 28 de les seves 36 habitacions

La Creu Roja Andorrana manté encara obertes les negociacions amb Govern per garantir la continuïtat de l’ARCA, el recurs residencial destinat a persones en situació de vulnerabilitat, després que el conveni de la prova pilot d’un any tingués prevista la finalització aquest passat mes d’octubre. Així ho ha explicat el director de l’entitat, Jordi Ribes, en una entrevista amb El Periòdic, en què ha destacat que «malauradament, la situació és la mateixa que quan vam obrir. L’ocupació continua sent molt, molt elevada», tot precisant, però, que el nombre d’usuaris va variant en funció de les derivacions que efectua Govern: «De 36 habitacions, en tenim 28 que ja estan plenes». Val a dir que algunes d’aquestes es reserven per a tasques de manteniment.
«Hi ha una necessitat de l’ARCA, sense cap mena de dubte», ha remarcat el director de la Creu Roja, qui, en ser qüestionat pel futur del servei, ha explicat que les converses amb l’ens governamental se centren, ara per ara, a consolidar el projecte després d’aquest període. «La prova pilot s’acaba aquest mes d’octubre, perquè era una prova pilot d’un any, i ara el que estem acabant de treballar amb Govern és perquè s’acabi d’instal·lar dins la cartera de serveis del Ministeri d’Afers Socials», ha assenyalat Ribes (dites declaracions es van efectuar fa una setmana i mitja, aproximadament), mostrant-se també satisfet amb els resultats obtinguts: «Com a prova pilot funciona molt bé i, al final, hem cobert una necessitat que no s’estava acabant de cobrir dins del territori».
En aquest sentit, Ribes ha apuntat que «Govern està content, els usuaris també i nosaltres estem contentíssims del servei que s’ha ofert», tot insistint que «creiem que davant d’aquestes converses tindrà continuïtat». Així i tot, i sobre la possibilitat que hi hagi persones pendents d’accedir a l’ARCA, el dirigent de la Creu Roja ha aclarit que l’entitat no gestiona directament les llistes d’espera, ja que «és Govern qui, segons els treballadors socials i les situacions que es troben dels seus usuaris, els van derivant». «És una mica de tot. Al final tenim famílies amb infants, monoparentals, persones que viuen soles…», ha aclarit Ribes en ser qüestionat pels perfils de les persones allotjades que hi ha actualment al recurs residencial.
Tanmateix, i més enllà de proporcionar allotjament temporal, el director de l’entitat també ha defensat que la voluntat de l’ARCA és acompanyar les persones perquè puguin recuperar l’autonomia i accedir a un habitatge fora dels recursos assistencials. «Nosaltres acompanyem les persones. Per exemple, si estan en una època d’entrevistes, els ajudem a com fer les entrevistes o els ajudem a definir el seu currículum», ha exemplificat, remarcant que diversos usuaris sí que han aconseguit abandonar el recurs i establir-se en habitatges propis, mentre que altres han necessitat continuar el seu procés en altres equipaments com els de Primera Llar: «Per sort hem tingut casos d’usuaris que ja estan vivint en un habitatge propi que no és un recurs de Govern».
El camí, però, també pot ser que es doni a la inversa. I és que, segons ha confirmat Ribes, també s’han produït situacions en què una persona ha hagut de tornar a l’ARCA després d’haver-ne sortit. «Es pot donar i ja s’ha donat», ha matisat, tot i recalcar que «la majoria, quan surten de l’ARCA, ja poden anar a fer el seu camí. Són casos puntuals». Tanmateix, sí que ha alertat que la necessitat de recursos residencials «és i cada vegada es farà més visible» davant les dificultats d’accés a l’habitatge que pateix una majoria de la població: «Sovint la gent té dificultat d’anar a buscar recursos d’aquest tipus i intenta treure’s les castanyes del foc, però al final arriba un punt en què no tens altra sortida que o bé marxes del país, o bé busques algun recurs d’aquest estil».