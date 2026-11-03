Les corporacions esperen rebre el canvi legislatiu de les càmeres la setmana vinent per poder estrenar-les al Nadal

Els comuns confien que els agents de circulació puguin començar a utilitzar les càmeres corporals abans de Nadal, després que Govern s’hagi compromès a impulsar una modificació legislativa per desbloquejar-ne l’ús. Són apunts que ha mencionat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, havent clos la reunió de cònsols celebrada aquest dimarts a Sant Julià de Lòria, on ha avançat que les corporacions esperen rebre la proposta normativa la setmana vinent. «Sembla que veiem la llum i desitgem que s’arregli ja aquesta qüestió», ha manifestat, condicionant-ne la posada en funcionament, però, a la rapidesa amb què actuïn l’Executiu i el Consell General.
Cal recordar que la iniciativa havia quedat bloquejada després que la Comissió Nacional de Videovigilància emetés un informe desfavorable a la sol·licitud del Comú d’Encamp per utilitzar 10 dispositius de gravació, en considerar que l’actual legislació no ofereix prou cobertura competencial als agents comunals. La resolució, comunicada el passat 23 d’octubre, va obligar a replantejar el calendari inicial, el qual preveia incorporar les càmeres a partir de l’1 de desembre. Davant d’aquesta situació, els set comuns i Govern van acordar treballar conjuntament per modificar el marc legal i fer possible la utilització dels aparells.
Així mateix, la cònsol escaldenca ha subratllat que els mandataris comunals van traslladar aquesta preocupació directament al cap de Govern, Xavier Espot, i a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en una reunió que ha qualificat de positiva. Ara bé, ha lamentat que «el que no era de rebut per a nosaltres és tota aquesta comèdia, si em puc permetre, que fa tant temps que dura», a la vegada defensant que els serveis jurídics comunals ja havien treballat per garantir la viabilitat de la mesura. En tot cas, i malgrat les discrepàncies d’interpretació jurídica, ha assegurat que existeix una voluntat compartida de resoldre definitivament la qüestió.
Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha insistit que l’objectiu dels dispositius no és incrementar el control sobre la ciutadania, sinó reforçar la protecció dels agents i disposar de proves gràfiques davant d’intervencions conflictives: «No és una eina de control i de videovigilància pròpiament, és una eina que té un règim d’ús molt clar i amb unes circumstàncies molt concretes». En afegit, ha recordat que els agents de circulació sovint són els primers a intervenir en incidents a la via pública i, fins i tot, en emergències dins de domicilis particulars.