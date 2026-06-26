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Mobilitat

La marxa LGBTIQ+ obligarà a tallar puntualment l’avinguda Meritxell i modificarà el recorregut de la línia L1

Les restriccions s’allargaran entre les 18.00 i les 19.00 hores, mentre hi haurà traçat alternatiu per als busos entre Prat de la Creu i Baixada del Molí

La celebració de la marxa LGBTIQ+ comportarà aquest dissabte afectacions puntuals a la mobilitat al centre d’Andorra la Vella. Entre les 18.00 i les 19.00 hores hi haurà talls temporals a l’avinguda Meritxell fins a la plaça de la Rotonda per permetre el pas de la mobilització. Segons ha informat el Departament de Mobilitat, la circulació en direcció nord avançarà darrere de la marxa, mentre que els vehicles que circulin en direcció sud seran desviats puntualment des de la Rotonda cap a Prat de la Creu.

Les restriccions també tindran incidència en el transport públic. En concret, la línia L1 modificarà el seu itinerari entre les 17.45 i les 19.00 hores a causa dels talls a l’avinguda Meritxell i a l’avinguda Príncep Benlloch. Durant aquesta franja horària, els autobusos circularan per un recorregut alternatiu a través de Prat de la Creu i la Baixada del Molí. Des de Mobilitat es recomana als conductors i als usuaris del transport públic planificar els desplaçaments amb antelació i preveure possibles retencions durant el desenvolupament de la marxa.

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