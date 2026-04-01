La Margineda esdevindrà turborotonda mentre Mobilitat també contempla la del Gall, Encamp Sud o la de la Bartra

Les bones valoracions per part dels usuaris i el fet d’haver aconseguit reduir el temps estimat de pas per la zona un 15%, han provocat que el departament de Mobilitat treballi a ampliar les turborotondes del país. Concretament, “estem treballant sobre la Margineda, sobre la rotonda del Gall i sobre la rotonda d’Encamp Sud, i també és possible que entri al projecte la de la Bartra”, ha afirmat el cap del departament, Dani Boneta.
De fet, tot apunta que la de la Margineda serà la pròxima rotonda a esdevenir ‘turbo’: “Aviat hi ficarem mà”, ha dit Boneta. D’aquesta manera, l’objectiu de Mobilitat és detectar quines rotondes són més “problemàtiques” i fer el canvi amb aquestes. “El retorn ha sigut molt positiu tant amb números com amb la ciutadania”, ha defensat Boneta, tot indicant que per a cada rotonda “estem sent quirúrgics”. Així, en els pròxims mesos “en podrem veure amb altres rotondes del país una senyalització similar o adaptada a cada una de les rotondes”.
Igualment, aquesta Setmana Santa serà un bon moment per continuar posant a prova les dues proves pilot –KM0 i Prada Casadet– que ja estan en funcionament des de principis de març. “Pot ser un bon moment perquè tant els del país com els que ens visiten aprenguin a com circular per aquestes rotondes que estem dissenyant”, ha manifestat Boneta. No obstant això, ha posat en relleu que quan “tenim un volum alt de vehicles les rotondes col·lapsen i a vegades ens va millor que hi hagi una mica més de fluïdesa per veure el funcionament”, ha sostingut.