  El Govern detecta una millor ordenació del trànsit.
El model s'amplia

La Margineda esdevindrà turborotonda a partir de dijous, mentre que Encamp Sud i el Gall passaran a ser les següents

Aquesta decisió arriba després dels primers resultats a les rotondes de Casadet i del KM 0, on el nou model es va implantar el passat 3 de març

El Govern estendrà el model de turborotonda a nous punts de la xarxa viària del país amb l’objectiu de millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit. Les pròximes actuacions es duran a terme a la rotonda de la Margineda, a partir de demà 30 d’abril, a Encamp Sud durant la setmana del 4 de maig i, més endavant, al punt conegut com el Gall.

La decisió arriba després dels primers resultats obtinguts a les rotondes de Casadet i del KM 0, on la nova senyalització es va implantar el passat 3 de març. Tot i que el període analitzat encara és curt, les dades recollides apunten a una millora significativa en la circulació. En concret, s’ha detectat una circulació més segura, una millor ordenació del trànsit i una reducció del temps de desplaçament en hores punta, amb descensos del 11% a Casadet i del 15% al KM 0.

Les turborotondes es basen en un sistema de carrils canalitzats que obliga els conductors a escollir la sortida abans d’accedir a la rotonda, fet que redueix els encreuaments i minimitza els conflictes entre vehicles. Aquesta configuració permet agilitzar el trànsit, especialment en moments de gran afluència. Des de l’Executiu remarquen que l’extensió d’aquest model forma part de l’estratègia per avançar cap a una mobilitat més eficient i segura al Principat, adaptant la xarxa viària a les necessitats actuals i millorant l’experiència dels usuaris.

