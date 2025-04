Afectacions al trànsit

La manifestació de la Coordinadora provocarà desviaments a totes les línies de bus aquest dissabte al vespre

La mobilització afectarà el centre d’Andorra la Vella i Escaldes, amb recorreguts alternatius, parades anul·lades i la suspensió de la línia LC

La manifestació prevista per a aquest dissabte 5 d’abril al vespre als carrers del centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany obligarà a modificar els recorreguts de totes les línies de transport públic regular. Segons ha informat Mou-te en Bus a través dels seus canals oficials, les afectacions començaran a les 19.30 hores i es mantindran fins aproximadament a les 21.15 hores, amb un punt especialment crític a les 20.45 hores, moment en què es preveu el pas de la mobilització per la zona de la Dama de Gel.

Totes les línies de bus es veuran afectades, amb recorreguts modificats i parades anul·lades. La L1 modificarà el seu trajecte fins que la manifestació hagi travessat la Dama de Gel, utilitzant com a recorregut alternatiu la Baixada del Molí i finalitzant a l’Estació Nacional. Pel que fa a la línia circular, el recorregut s’interromprà directament a la rotonda d’Escaler, que serà el seu punt final mentre duri l’afectació. En aquest cas, no es reprendrà la ruta habitual fins que s’hagi completat tot el recorregut de la marxa.

Les línies 2, 3 i 4 també es desviaran fins al pas de la manifestació per la Dama de Gel, i utilitzaran provisionalment la CG-2 per evitar el centre. En el cas de les línies 5 i 6, es confirma que es farà ús tant de la CG-2 com del Túnel dels Dos Valires per mantenir el servei operatiu, però sense accedir als trams afectats pel recorregut de la mobilització. A més, la línia LC quedarà completament anul·lada a partir de les 19.30 hores, segons consta en el plànol de servei difós pel mateix operador.

A causa d’aquests canvis, nombroses parades del centre quedaran anul·lades temporalment. Entre les que no s’operaran durant el període afectat hi ha les dues ubicades a Prat de la Creu (76 i 95), així com les de La Poste, Govern, Avinguda Tarragona, Rocade, Consell de la Terra, Dama de Gel, Caldea, Arnaldeta de Caboet i Plaça Coprínceps.

Mou-te en Bus recomana a tots els usuaris consultar el web oficial bus.ad per conèixer les afectacions específiques de cada línia i organitzar els desplaçaments amb antelació. També es demana tenir present que poden produir-se retards o temps d’espera superiors als habituals, a causa de les restriccions viàries i les possibles congestions derivades de la manifestació.