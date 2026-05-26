Andorra incorpora Mèxic als països amb conveni per tramitar adopcions internacionals de famílies del Principat

El Ministeri d’Afers Socials ha incorporat Mèxic al llistat de països amb els quals Andorra disposa d’acords per tramitar adopcions internacionals. D’aquesta manera, el país se suma a la Costa d’Ivori, República Dominicana, República Eslovaca, Xile, Filipines i Colòmbia com a destinació habilitada per a les famílies andorranes interessades en processos d’adopció internacional.
L’acord és possible després que l’Autoritat central mexicana hagi acceptat rebre expedients de famílies andorranes a través de l’Autoritat Central d’Andorra, en el marc del Conveni internacional de la Haia sobre adopcions internacionals, del qual formen part tots dos estats.
A partir d’ara, les famílies del Principat podran dirigir els seus expedients d’adopció internacional cap a Mèxic amb el suport i l’acompanyament de l’Autoritat Central – Servei Especialitzat d’Adopcions del Ministeri d’Afers Socials. Segons el Govern, aquest seguiment permet garantir “la seguretat, el rigor i el seguiment durant tot el procés”.
La cooperació amb les autoritats mexicanes amplia les opcions disponibles per a les famílies andorranes que volen adoptar
Des de l’Executiu remarquen que aquesta cooperació representa “un pas rellevant” per ampliar les opcions disponibles per a les persones que volen oferir una llar a infants en situació d’espera d’adopció. A més, el ministeri considera que l’acord reforça el compromís del Govern amb la protecció dels drets dels nens i nenes.
La delegació andorrana que s’ha desplaçat a Ciutat de Mèxic per formalitzar la cooperació ha estat encapçalada per Joan Forné. També hi han participat els responsables de l’Autoritat Central – Servei Especialitzat d’Adopcions del ministeri, Ruth Mallol i Bruno Martínez.