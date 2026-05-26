  • Les aportacions arriben als 3,59 milions d'euros. | Marvin Arquíñigo
Increment dels ajuts agrícoles públics

Els ajuts públics al sector agrícola i ramader augmenten un 11,3% durant el 2025 i superen els 3,5 milions d’euros

Les aportacions arriben als 3,59 milions, amb augments del 82,6% en benestar animal i del 18,7% per al manteniment del medi natural

Els ajuts públics de l’Administració central destinats al sector agrícola i ramader han arribat als 3,59 milions d’euros durant el 2025, xifra que representa un increment de l’11,3% respecte de l’any anterior, segons les dades publicades aquest dimarts per Estadística. En canvi, les aportacions dels comuns a l’activitat agrícola i ramadera han disminuït un 11,6% en comparació amb el 2024 i s’han situat en 113.910 euros.

L’increment dels ajuts estatals s’explica principalment per l’augment de diverses línies de suport vinculades al sector ramader i al manteniment del medi natural. Entre aquestes, destaca l’ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions bovines, el qual ha crescut un 82,6%.

Les aportacions de l’Administració central superen els 3,5 milions d’euros mentre els comuns redueixen les seves ajudes

També augmenten l’ajut destinat al foment de pràctiques agràries específiques adequades per al manteniment del medi natural, amb una pujada del 18,7%, i les subvencions vinculades a les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, que registren un increment de l’11,8%.

Segons les dades d’Estadística, els ajuts del 2025 se situen per sobre de la mitjana registrada entre els anys 2020 i 2024, fixada en 2,77 milions d’euros. Així mateix, aquestes aportacions representen el 19,2% del valor afegit brut generat pel sector agrícola i ramader. Pel que fa al conjunt de l’economia, els ajuts públics destinats a l’agricultura equivalen al 0,1% del producte interior brut nominal del país.

