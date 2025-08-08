Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les piscines comunals d'Escaldes-Engordany. | Comú d'Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
Refugi climàtic

La jornada gratuïta a les piscines d’Escaldes-Engordany ha estat “tranquil·la” i sense arribar a l’aforament màxim

El comú va oferir l’espai com a refugi climàtic per a residents i visitants davant l’onada de calor prevista per la jornada

La jornada de portes obertes a les piscines comunals d’Escaldes-Engordany, celebrada aquest divendres 8 d’agost amb accés gratuït per a tothom, s’ha desenvolupat amb calma i sense arribar al límit d’aforament.

Segons han informat fonts de les mateixes instal·lacions, al llarg del dia s’ha anat apropant gent de manera constant, però en cap moment s’ha superat la xifra de 50 o 60 banyistes simultanis —el topall establert per garantir la seguretat i el confort dels usuaris. El balanç provisional, a falta de dades definitives, és que ha estat “una jornada tranquil·la” marcada per un degoteig de visitants. 

La iniciativa d’obrir les portes de franc s’emmarca en l’activació, ahir dijous, de l’avís groc per altes temperatures emès per Protecció Civil i el Servei Meteorològic. Amb aquesta decisió, el comú ha volgut oferir a la ciutadania un espai segur i accessible on refrescar-se durant la jornada més calorosa de la setmana.

L’entrada lliure s’ha mantingut durant tot l’horari habitual de les piscines, sense necessitat de reserva prèvia, però amb el límit d’aforament vigent. Paral·lelament, s’han recordat les recomanacions habituals davant la calor intensa: hidratar-se bé, evitar esforços físics en les hores centrals del dia i prioritzar espais amb ombra o climatitzats.

Més possibilitats per refrescar-se

Tot i que la jornada d’avui ha tingut com a protagonista la piscina d’Escaldes-Engordany, l’oferta per combatre la calor a Andorra és àmplia i repartida per totes les parròquies. A Andorra la Vella, el Centre Esportiu dels Serradells compta amb piscina olímpica coberta i una d’exterior a l’estiu; Encamp ofereix el CESE, el centre del Pas de la Casa i la piscina exterior de la Mola, amb activitats lúdiques; Canillo disposa del Palau de Gel; Ordino té el Centre Esportiu (CEO) amb piscina climatitzada i infantil; i Sant Julià de Lòria gestiona el complex LAUesport amb dues piscines i zona de relax.

Els residents abonats a centres comunals gaudeixen habitualment de descomptes recíprocs —fins al 50%— en l’entrada d’un dia a altres piscines del país. A més, alguns abonaments inclouen invitacions o activitats aquàtiques complementàries, i en parròquies com Encamp o Ordino s’apliquen reduccions addicionals per als censats.

Comparteix
Notícies relacionades
Una aposta encertada per protegir la salut i el benestar
Ponce manifesta que l’empresa denunciada per abusos laborals acumula queixes reiterades al sector de la construcció
Un vincle que canvia vides amb el centre de protecció caní que aposta per adopcions lentes i segures

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Andorra Telecom avisa d’un intent de phishing mitjançant missatges falsos que dirigeixen a una web fraudulenta
  • Societat, Successos
Dos motoristes ferits en accidents consecutius aquest divendres a la CG-2, als termes d’Encamp i Canillo
  • Parròquies, Societat
El Palau de Gel presenta una renovada oferta gastronòmica amb productes de proximitat i sopars nocturns
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Palau de Gel presenta una renovada oferta gastronòmica amb productes de proximitat i sopars nocturns
  • Parròquies, Societat
Accés gratuït a les piscines d’Escaldes aquest divendres com a resposta a l’avís per altes temperatures
  • Parròquies, Societat
Les excavacions als orris i al túmul del Cubil aporten noves dades sobre l’ocupació històrica de l’alta muntanya andorrana
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu