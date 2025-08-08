La jornada gratuïta a les piscines d’Escaldes-Engordany ha estat “tranquil·la” i sense arribar a l’aforament màxim

La jornada de portes obertes a les piscines comunals d’Escaldes-Engordany, celebrada aquest divendres 8 d’agost amb accés gratuït per a tothom, s’ha desenvolupat amb calma i sense arribar al límit d’aforament.
Segons han informat fonts de les mateixes instal·lacions, al llarg del dia s’ha anat apropant gent de manera constant, però en cap moment s’ha superat la xifra de 50 o 60 banyistes simultanis —el topall establert per garantir la seguretat i el confort dels usuaris. El balanç provisional, a falta de dades definitives, és que ha estat “una jornada tranquil·la” marcada per un degoteig de visitants.
La iniciativa d’obrir les portes de franc s’emmarca en l’activació, ahir dijous, de l’avís groc per altes temperatures emès per Protecció Civil i el Servei Meteorològic. Amb aquesta decisió, el comú ha volgut oferir a la ciutadania un espai segur i accessible on refrescar-se durant la jornada més calorosa de la setmana.
L’entrada lliure s’ha mantingut durant tot l’horari habitual de les piscines, sense necessitat de reserva prèvia, però amb el límit d’aforament vigent. Paral·lelament, s’han recordat les recomanacions habituals davant la calor intensa: hidratar-se bé, evitar esforços físics en les hores centrals del dia i prioritzar espais amb ombra o climatitzats.
Més possibilitats per refrescar-se
Tot i que la jornada d’avui ha tingut com a protagonista la piscina d’Escaldes-Engordany, l’oferta per combatre la calor a Andorra és àmplia i repartida per totes les parròquies. A Andorra la Vella, el Centre Esportiu dels Serradells compta amb piscina olímpica coberta i una d’exterior a l’estiu; Encamp ofereix el CESE, el centre del Pas de la Casa i la piscina exterior de la Mola, amb activitats lúdiques; Canillo disposa del Palau de Gel; Ordino té el Centre Esportiu (CEO) amb piscina climatitzada i infantil; i Sant Julià de Lòria gestiona el complex LAUesport amb dues piscines i zona de relax.
Els residents abonats a centres comunals gaudeixen habitualment de descomptes recíprocs —fins al 50%— en l’entrada d’un dia a altres piscines del país. A més, alguns abonaments inclouen invitacions o activitats aquàtiques complementàries, i en parròquies com Encamp o Ordino s’apliquen reduccions addicionals per als censats.