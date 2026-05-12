La jornada del Dia internacional de la infermeria reivindica el paper clau dels professionals infermers i infermeres

El lideratge, la recerca i el paper dels infermers i infermeres en el futur del sistema sanitari han centrat aquest dimarts la jornada de celebració del Dia internacional de la infermeria, organitzada per la Universitat d’Andorra i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra. La iniciativa, adreçada tant a estudiants com a professionals, s’ha desenvolupat sota el lema del Consell Internacional de la Infermeria: ‘Les nostres infermeres. El nostre futur. Les infermeres empoderades salven vides’.
La jornada ha servit per posar en valor experiències vinculades a la pràctica clínica, la innovació, el lideratge i la recerca dins de la professió infermera. El programa ha inclòs diverses píndoles formatives sobre qüestions com la gestió de la imatge corporal, la figura de l’infermer al cos de bombers, la nova àrea de trasplantaments de còrnia del SAAS o l’activitat de l’ONG Jannu Ferides. A més, hi han participat dues doctorandes, que han presentat projectes de recerca centrats, respectivament, en la derivació inversa i en el desenvolupament del lideratge i el pensament crític en estudiants d’infermeria.
L’acte inaugural ha comptat amb la participació de la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez; la nova cap de l’Escola d’Infermeria de l’UdA, Judith Garcia; la presidenta del COIA, Gemma Ballester, i el rector de la universitat, Juli Minoves. Durant els parlaments, Minoves ha destacat la recent creació de l’Institut Universitari de Recerca en Salut de la Universitat d’Andorra (IURS), el qual ha definit com una aposta estratègica per potenciar la recerca pública, el desenvolupament científic i la innovació en salut amb la voluntat de millorar la qualitat de vida i el benestar de la població.
En el marc de la commemoració, Ballester també ha recordat la figura de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna. Segons ha remarcat, la seva dedicació per millorar les condicions sanitàries i la qualitat assistencial “va revolucionar la infermeria i va establir els fonaments de la professió tal i com la coneixem avui”, especialment amb la creació de la primera escola universitària d’infermeria a Anglaterra.