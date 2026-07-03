Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La droga que es va comissar l'octubre del 2025. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Nova detenció

La investigació pel cas del traficant arrestat amb cocaïna a Escaldes identifica un presumpte distribuïdor

L’home hauria exercit de distribuïdor de la droga intervinguda durant l’operació, en què es van decomissar 228 grams de cocaïna i marihuana

La investigació judicialitzada pel cas de tràfic de drogues destapat l’octubre passat a Escaldes-Engordany continua avançant. La Policia va detenir aquest dijous un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública després que les diligències obertes arran de l’arrest d’un presumpte traficant permetessin identificar-lo com un dels suposats distribuïdors de la cocaïna.

Cal recordar que la causa es va iniciar l’octubre del 2025 amb la detenció d’un home de 26 anys a qui els agents van interceptar cinc embolcalls de cocaïna durant un control. L’escorcoll posterior al seu domicili va permetre localitzar 228 grams més d’un producte que va donar positiu en cocaïna i que els investigadors sospitaven que s’utilitzava per adulterar la droga abans de distribuir-la. A l’habitatge també s’hi van trobar una bàscula de precisió, diversos estris habituals en el tràfic d’estupefaents, 21,7 grams de marihuana i 10,4 grams d’haixix.

A partir d’aquella actuació, la investigació va continuar sota tutela judicial i ha desembocat ara en aquesta nova detenció. Segons ha informat el cos, l’home arrestat aquest dijous hauria exercit de distribuïdor i estaria vinculat a la mateixa activitat de tràfic de drogues. La investigació continua oberta.

La Policia arresta un home amb cocaïna i al seu domicili troba elements emprats en el tràfic d’estupefaents

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Hope Palestina demana una reunió amb Govern abans de vacances per activar l’evacuació del jove palestí Hamdy Abu
David Rodrigo se sincera: «Feia mal als ulls quan un club amb impagaments continuava signant contractes»
L’Associació de Residents Peruans rebutja les expulsions de migrants i defensa que «cap ésser humà és il·legal»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La UHA alerta que la manca de personal torna a tensar l’estiu i reclama adaptar les quotes a la demanda del sector
  • Societat
Marín defensa a Astúries la professionalització del sector de les cures i el reforç de l’atenció domiciliària
  • Societat
Una clínica veterinària a Uganda i una biblioteca a l’Afganistan rebran més de 100.000 euros per part de Mans Unides
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany reforça la mobilitat a Engolasters amb un nou aparcament i un bus llançadora durant aquest estiu
  • Parròquies, Política
La Massana presenta al Consell Consultiu el nou POUP abans d’encarar el període d’informació pública
  • Parròquies, Societat
El Comú de la Massana fixa el topall de creixement en 25.000 habitants amb un nou POUP que preserva les condicions
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu