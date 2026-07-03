La investigació pel cas del traficant arrestat amb cocaïna a Escaldes identifica un presumpte distribuïdor

La investigació judicialitzada pel cas de tràfic de drogues destapat l’octubre passat a Escaldes-Engordany continua avançant. La Policia va detenir aquest dijous un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública després que les diligències obertes arran de l’arrest d’un presumpte traficant permetessin identificar-lo com un dels suposats distribuïdors de la cocaïna.
Cal recordar que la causa es va iniciar l’octubre del 2025 amb la detenció d’un home de 26 anys a qui els agents van interceptar cinc embolcalls de cocaïna durant un control. L’escorcoll posterior al seu domicili va permetre localitzar 228 grams més d’un producte que va donar positiu en cocaïna i que els investigadors sospitaven que s’utilitzava per adulterar la droga abans de distribuir-la. A l’habitatge també s’hi van trobar una bàscula de precisió, diversos estris habituals en el tràfic d’estupefaents, 21,7 grams de marihuana i 10,4 grams d’haixix.
A partir d’aquella actuació, la investigació va continuar sota tutela judicial i ha desembocat ara en aquesta nova detenció. Segons ha informat el cos, l’home arrestat aquest dijous hauria exercit de distribuïdor i estaria vinculat a la mateixa activitat de tràfic de drogues. La investigació continua oberta.