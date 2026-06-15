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  • Un moment de les reunions de seguiment del Pacte nacional, amb la ministra de Salut, Helena Mas. | SFG/CEsteve
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Pacte nacional

La inversió en equipaments de l’hospital arriba als 9,15 milions d’euros amb noves millores tecnològiques

El Pacte nacional de salut arriba al 71% d'execució després de les inversions realitzades mentre es preveuen més accions al segon trimestre

La ministra de Salut, Helena Mas, ha encapçalat les reunions de seguiment del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, celebrades dijous passat i aquest dilluns. A les trobades hi han participat els membres de la CASS, el SAAS, dels col·legis professionals de l’àmbit de la salut i dels centres sociosanitaris, així com els representants de les associacions i organitzacions del tercer sector signatàries. Està previst que aquest dimarts clogui la ronda de reunions amb els representants dels grups parlamentaris i partits polítics que formen part del pacte.

Al seguit de trobades, Mas ha exposat que de les accions fetes des del ministeri en compliment d’aquest pacte nacional, que conté 162 línies d’acció, el 71% s’han completat i s’han continuat desenvolupant i el 26% s’estan desenvolupant, restant així un 3% pendent d’iniciar-se.

Entre les accions completades, la ministra de Salut ha destacat la inversió de 9,15 milions d’euros en equipaments de l’hospital. Concretament, s’han destinat 5,15 milions d’euros a la nova ressonància magnètica nuclear, la implementació d’un robot quirúrgic i a la renovació de l’heliport. També s’han invertit 2 milions al reforç integral en oncologia, concretament aquests fons han estat destinats a l’adequació de la nova planta d’oncologia, garantint així una atenció de primer nivell. I, finalment, s’han destinat 2 milions a la implantació del servei d’hemodinàmia, que està previst que es posi en funcionament aquest estiu.

Concretament, s’han destinat 5,15 milions d’euros a la nova ressonància magnètica nuclear, la implementació d’un robot quirúrgic i a la renovació de l’heliport

També s’han exposat les accions en matèria de prevenció, com l’elaboració del Pla oncològic nacional 2026-2030,  el funcionament de la segona ronda del cribratge de càncer de còlon i recte i el foment de la vacunació de l’adult, amb la posada en marxa del calendari de vacunació per a les persones adultes, amb la cobertura 100% dels vaccins per part del Govern. Així com les iniciatives per reforçar l’assistència, com l’obertura de les llars amb suport i suport a la llar per a usuaris de salut mental o la creació de la unitat de patologia mamària.

D’altra banda, s’han relatat algunes de les línies d’actuació que estan en curs i que es preveuen completar durant el segon semestre del 2026 en matèria de salut digital, diagnòstic per la imatge, l’atenció a la cronicitat, la revisió de la nomenclatura de la CASS, la inclusió de la dietètica ambulatòria a la cartera de serveis o el Pla d’acció per a la sostenibilitat del sistema sanitari.

Finalment, s’ha presentat als assistents la campanya sobre l’ús racional dels recursos sanitaris, titulada ‘Salut en 1 pregunta’, amb les accions fetes fins a la data en relació amb l’atenció sanitària a les pistes d’esquí, les permanències mèdiques, el servei d’urgències, les farmàcies i els centres d’atenció primària.

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