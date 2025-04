Remodelació i construcció

Sant Julià de Lòria destinarà 5,5 ME extraordinaris per a la fase 3 de les obres del Centre Cultural

El pressupost total acabaria sent d'uns 11,5 milions d'euros, dels quals 7,5 milions estarien pagats per la companyia d'assegurances

La fase 3 de les obres de remodelació i construcció del Centre Cultural Lauredià estan pressupostades amb un import de 5,5 milions d’euros extraordinaris, aproximadament, el qual s’ha aprovat durant la sessió de Consell de Comú d’aquest dimecres per unanimitat. Durant aquesta darrera fase, es preveu remodelar els auditoris Claror i Rocafort, així com les seves zones comunes i la façana. En aquest sentit, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha revelat que està previst que les obres tinguin una durada de 10 mesos, a comptar des del mes d’abril. “Intentarem que l’edifici estigui totalment operatiu a finals d’any o principis de l’any que ve”, ha confirmat, assegurant alhora que la prioritat és que l’estructura estigui “ben feta” i que compleixi totalment amb els requisits de la construcció. D’altra banda, ha mencionat que el pressupost total acabaria sent d’uns 11,5 milions d’euros, dels quals 7,5 milions estarien pagats per la companyia d’assegurances, malgrat que els acords encara no estan totalment tancats.

La següent fase de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià s’ha adjudicat a C Valls, una empresa que pertany a la mateixa cadena que l’encarregada de les dues primeres fases de remodelació, Treballs Públics Unitas. En concret, s’ha decidit que entri C Valls en el projecte, ja que són una empresa especialitzada en el tipus de treballs que es requereix per a la façana i els auditoris. Així doncs, pel cost que suposaria una nova contractació, els retards i la manca d’alternatives per encarregar els treballs a un altre operador, el Consell de Comú també ha aprovat per unanimitat la integració de C Valls a la tercera fase de les obres. Cairat ha recordat que, tot i no haver inclòs inicialment aquesta partida en el pressupost del 2025, s’han esperat a disposar dels pressupostos tècnics detallats per ajustar la inversió a la realitat. “Tenint en compte que és un edifici de 30 anys, s’hauran fet millores importants en la xarxa d’aigua, electricitat, equipaments i so”, ha recordat.

Per part de l’oposició, demanada per la previsió de pagament de despeses per part de l’asseguradora, la consellera Mireia Codina ha mencionat que desconeixen si s’acompliran les previsions o no, però que la companyia va “respondre molt bé i vam tenir tot el que estava pactat i tot el que calia” durant el seu mandat. “Quan va entrar la majoria actual, van replantejar-se tot el projecte. Com funcionen i com van ara entenc que van ben assessorats, així ho vull creure amb l’esperança que s’obri el centre cultural com més aviat millor”, ha expressat.

Durant la sessió també s’ha aprovat per unanimitat el crèdit de 619.500 euros per al finançament del primer pagament de l’adquisició de l’immoble de Catsa, recentment cedit al Govern durant 30 anys per poder fer un projecte d’interès nacional. “Pensem que és un bon projecte per la parròquia, que donarà vida a la part alta i que pot ser un bon revulsiu econòmic, tecnològic i cultural”, ha mencionat la consellera de l’oposició Sandra de la Rosa durant la sessió. Unes paraules amb les quals Codina ha concordat, tot i que pot haver-hi una part més tecnològica, però pensen que pot ser un bon revulsiu cultural. “Pensem que podria haver estat una aposta cultural, posar totes les entitats del sector i donar el revulsiu que sempre ha tingut Sant Julià amb la cultura”, ha incidit, mencionat que és un espai molt ampli on es podien concentrar totes les activitats relacionades amb la cultura, però s’ha decidit optar per una altra temàtica. En aquest sentit, també s’ha donat llum verda al fet que la despesa total, la qual ascendeix a 4,2 milions d’euros, es pugui distribuir en quatre exercicis des del 2025 fins al 2028. Cal recordar que aquests imports estan subjectes a variacions.

En relació amb la gestió pressupostària, la liquidació del quart trimestre de l’any 2024 ha presentat un saldo positiu de 2,9 milions d’euros amb uns ingressos de 20 milions d’euros, la qual cosa suposa el 75% del pressupost. Pel que fa a l’endeutament públic, Cairat ha revelat que, el 31 de desembre del 2024, l’import disposat era del 51%, una xifra que s’ha valorat positivament, tot i que des de la minoria s’ha declarat que “és un superàvit una mica fals”. “Hi ha moltes previsions d’inversions, molts diners que s’han hagut de pressuposar, hi ha hagut molta despesa i ja veurem a final d’any com acabem”, ha valorat Codina. Altrament, s’han aprovat reconduïts per un valor total de 4,7 milions d’euros, els quals corresponen als projectes i les despeses de l’exercici 2024, els quals encara estaven en curs al tancament de l’any. “Per nosaltres és una bona notícia en el sentit que hem aplicat criteris de prudència a l’hora d’adjudicar i fer despesa tenint en compte que venen inversions en la parròquia durant els següents anys”, ha recordat Cairat, destacant aquest endeutament del 51% que demostra la bona salut del Comú.

Finalment, també s’ha aprovat per un total de 19.394,42 euros el crèdit extraordinari per finançar la substitució de la unitat de climatització de la Llar de Lòria. Qualificada “d’extrema urgència”, el consell ha validat el crèdit per no demorar més l’estat de la climatització de la llar, atès que no es va pressupostar enguany, informa l’ANA.