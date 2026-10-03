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  • Nova Creu Alta, estadi del Sabadell. | CE Sabadell
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Afectació de la meteorologia

El temporal obliga a suspendre els partits de l’FC Andorra i el MoraBanc a Sabadell i Badalona, respectivament

El duel a la Nova Creu Alta queda pendent de nova data, mentre que el dels de Žan Tabak contra el Joventut es disputarà el dimecres 14 d'octubre

El temporal que afecta aquest dissabte Catalunya ha obligat a suspendre els dos principals compromisos esportius andorrans previstos per aquesta tarda en territori català. El Sabadell-FC Andorra, corresponent a la vuitena jornada de LaLiga Hypermotion i programat per a les 18.30 hores a la Nova Creu Alta, ha quedat ajornat davant la situació meteorològica i, de moment, no té nova data. La Generalitat ha activat el pla INUNCAT davant les fortes pluges i s’han suspès activitats esportives a les zones afectades.

La situació també ha afectat el MoraBanc Andorra, el qual havia de visitar aquesta tarda, a les 18.00 hores, el Joventut de Badalona. El duel també ha quedat suspès per l’alerta i, en aquest cas, ja té nova data: es disputarà el dimecres 14 d’octubre a les 20.00 hores. Els de Žan Tabak hauran d’esperar, per tant, per disputar el seu segon compromís de la temporada després d’estrenar-se amb derrota contra l’Obradoiro (85-90).

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