El temporal obliga a suspendre els partits de l’FC Andorra i el MoraBanc a Sabadell i Badalona, respectivament

El temporal que afecta aquest dissabte Catalunya ha obligat a suspendre els dos principals compromisos esportius andorrans previstos per aquesta tarda en territori català. El Sabadell-FC Andorra, corresponent a la vuitena jornada de LaLiga Hypermotion i programat per a les 18.30 hores a la Nova Creu Alta, ha quedat ajornat davant la situació meteorològica i, de moment, no té nova data. La Generalitat ha activat el pla INUNCAT davant les fortes pluges i s’han suspès activitats esportives a les zones afectades.
La situació també ha afectat el MoraBanc Andorra, el qual havia de visitar aquesta tarda, a les 18.00 hores, el Joventut de Badalona. El duel també ha quedat suspès per l’alerta i, en aquest cas, ja té nova data: es disputarà el dimecres 14 d’octubre a les 20.00 hores. Els de Žan Tabak hauran d’esperar, per tant, per disputar el seu segon compromís de la temporada després d’estrenar-se amb derrota contra l’Obradoiro (85-90).