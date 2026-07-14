La Cartera Digital amplia serveis amb sis noves credencials i millores envers la gestió de la informació personal

La Cartera Digital continua evolucionant i la nova actualització, disponible durant els pròxims dies, incorporarà sis noves credencials i diverses millores funcionals que simplifiquen la gestió de la informació personal. Aquest nou pas reforça una eina que, menys d’un any després de la seva posada en marxa, ja supera els 22.000 usuaris registrats.
«Des de la seva posada en marxa l’octubre de l’any passat, la Cartera Digital ha demostrat el potencial que tenen els serveis digitals per simplificar el dia a dia de les persones. Continuem ampliant les seves funcionalitats perquè cada vegada més tràmits, acreditacions i serveis es puguin gestionar d’una manera segura, senzilla i accessible des del mòbil», ha destacat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell.
Entre les principals novetats destaca la incorporació de credencials com el lloc de naixement, el correu electrònic, o diferents targetes que emet el Ministeri d’Afers Socials, com l’acreditativa de la discapacitat, o la de família nombrosa o monoparental, i també s’introdueix la d’abonat del Bàsquet Club Andorra, les quals se sumen a les acreditacions ja disponibles a l’aplicació.
Les dades d’ús evidencien la consolidació progressiva de la plataforma. Des del seu llançament l’octubre del 2025, la Cartera Digital registra prop de 19.000 autenticacions mensuals, fet que confirma una utilització cada vegada més habitual dels serveis d’identitat digital per part de la ciutadania.