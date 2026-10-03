Andorra i Catalunya avancen en l’estudi de la connexió del Tramvalira i el desenvolupament de l’aeroport

Andorra i Catalunya han refermat la voluntat d’avançar conjuntament en dos dels principals projectes de connectivitat que afecten el Principat: el desenvolupament de l’aeroport d’Andorra-la Seu i el Tramvalira. Així, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, han abordat aquest dissabte l’evolució d’ambdues iniciatives durant una reunió bilateral celebrada a Esterri d’Àneu.
Pel que fa al Tramvalira, les dues delegacions han fet seguiment del projecte impulsat en el marc del programa europeu POCTEFA i de l’estudi de viabilitat per connectar mitjançant tramvia la Seu d’Urgell i el Principat. En aquest sentit, l’Exeuctiu considera que la infraestructura podria convertir-se en una nova alternativa de transport públic d’entrada i sortida del país, tant per als residents com per als treballadors transfronterers, estudiants i visitants, a més de contribuir a millorar l’accessibilitat entre Andorra i l’Alt Urgell.
La trobada també ha servit per analitzar l’evolució de l’aeroport d’Andorra-la Seu i les actuacions destinades a consolidar-lo com una infraestructura estratègica per a la connectivitat dels Pirineus. Les dues administracions han acordat mantenir la coordinació en els projectes compartits per avançar cap a una xarxa de comunicacions més integrada i donar resposta als condicionants específics de mobilitat dels territoris de muntanya.
La reunió s’ha celebrat coincidint amb la 13a edició de les Jornades per a l’Excel·lència, enguany dedicades a la mobilitat i la connectivitat. Forné hi ha participat en les sessions sobre els reptes del transport als territoris de muntanya, mentre que la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha intervingut en la cloenda, en què ha incidit en la cooperació territorial i en la millora de les connexions físiques i digitals dels Pirineus.