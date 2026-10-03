Els exàmens de català de la Universitat d’Andorra freguen el límit de places i el centre d’estudis valora ampliar-lo

La demanda per acreditar els coneixements de català a la Universitat d’Andorra (UdA) continua creixent. La convocatòria prevista per al pròxim 24 d’octubre ja compta amb 96 persones inscrites i el termini encara no s’ha tancat, una xifra que apropa la universitat al màxim inicial de 100 places i que ha portat la institució a plantejar-se ampliar-ne el nombre si fos necessari. Des de l’UdA valoren «molt bé l’acollida» d’unes proves oficials que van començar a organitzar l’any passat arran del memoràndum d’entesa signat amb el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
De les 96 persones inscrites per a la pròxima convocatòria, 63 optaran al nivell B2 i 33 al C1. Les xifres superen les registrades en els dos exàmens anteriors: el 25 d’octubre de l’any passat s’hi van presentar 71 persones (43 al B2 i 28 al C1), mentre que el 25 d’abril d’enguany van ser 70 (42 al B2 i 28 al C1). Davant aquest increment, l’UdA té sobre la taula la possibilitat d’ampliar el límit de 100 places per «evitar deixar algú sense». Fins ara no s’ha produït aquesta situació, però la universitat considera que, si la demanda manté la tendència actual, s’hi podria arribar en pròximes convocatòries.
Pel que fa al calendari, la previsió és mantenir dues convocatòries anuals, a l’octubre i a l’abril. Des de l’UdA consideren que aquesta periodicitat «complementa molt bé» els exàmens organitzats pel Govern, els quals habitualment tenen lloc al febrer i al juny.