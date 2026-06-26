Andorra i Catalunya blinden la cooperació fins al 2030 amb el futur tramvia i l’aeroport com a prioritats

Andorra i Catalunya han fet aquest divendres un nou pas per consolidar la seva relació institucional amb l’oficialització del Pla de treball 2026-2030, un document que fixa el full de ruta de la cooperació bilateral durant els pròxims quatre anys. El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han signat l’acord al Palau de la Generalitat, posant en valor una col·laboració que, segons han destacat, ja ha permès impulsar projectes conjunts amb «beneficis tangibles» per a la ciutadania dels dos territoris.
Una de les principals novetats del nou marc és que amplia la seva vigència fins als quatre anys, alhora que estableix un calendari estable de reunions entre les dues administracions i reforça l’estructura tècnica dels grups de treball per garantir la continuïtat dels projectes compartits. A més dels àmbits ja consolidats (com la salut, les infraestructures, el medi ambient o la gestió de residus), el nou pla incorpora noves línies de cooperació en matèria d’interior i seguretat pública, afers socials, així com llengua i cultura.
Pel que fa a l’aeroport, es continuarà treballant tant en l’ampliació dels horaris operatius com en la seva futura habilitació com a punt de control fronterer internacional
Precisament, i pel que fa a l’àmbit de les infraestructures, Espot i Illa han coincidit en la necessitat de continuar impulsant el desenvolupament de l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, treballant tant en l’ampliació dels horaris operatius com en la seva futura habilitació com a punt de control fronterer internacional. Paral·lelament, les dues administracions també han confirmat que es continuarà avançant en els treballs previs per a l’estudi del futur tramvia que ha d’unir la Seu d’Urgell amb Andorra.
En aquesta línia, també s’ha fixat com a prioritat l’impuls de nous projectes estructurants per al territori pirinenc. Entre aquests, destaca la futura creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), concebuda per reforçar l’espai Andorra-Pirineus, així com el desenvolupament de nous projectes econòmics compartits, entre els quals figura la futura Zona Econòmica Especial d’Organyà. I, pel que fa a la salut, els dos executius han destacat la renovació del conveni de transport entre els serveis d’emergència i la coordinació en equipaments i serveis.
S’ha fixat com a prioritat l’impuls de nous projectes estructurants per al territori pirinenc, com la futura creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial
D’aquesta manera, i segons apunten des de l’ens governamental andorrà, la reunió ha servit per constatar la intensificació de les relacions institucionals entre Andorra i Catalunya durant els darrers anys. En aquest sentit, Espot ha aprofitat la trobada per convidar formalment Illa a participar, el pròxim mes d’octubre, en les segones Jornades de Cooperació Transfronterera que acollirà Andorra i que inclouran un Fòrum Empresarial Transfronterer amb l’objectiu de reforçar la projecció econòmica conjunta dels territoris pirinencs.