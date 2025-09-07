Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Tràmits digitals més accessibles

La Generalitat de Catalunya amplia l’idCAT Mòbil amb WhatsApp per catalans que resideixen a l’exterior

Anna Vives ha destacat que la millora ha respost a dificultats amb SMS internacionals i ha ampliat fins a 142 tràmits disponibles

A partir d’aquest dissabte, els residents catalans al Principat han tingut més facilitats per fer tràmits en línia amb l’administració catalana. La Generalitat de Catalunya ha ampliat els canals d’identificació digital de l’idCAT Mòbil i ha incorporat WhatsApp com a via per rebre codis d’accés.

Aquesta mesura ha respost a les dificultats que molts catalans residents a l’estranger havien tingut per obtenir els codis d’un sol ús, ja que alguns operadors internacionals havien bloquejat trucades o SMS. “Fins ara, en determinats països o zones, les operadores de telefonia posaven traves per rebre l’SMS de confirmació necessari per activar l’idCAT Mòbil. Ara, amb aquesta nova via, els catalans que viuen a l’exterior han pogut fer-ho per altres canals”, ha explicat la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives.

Vives també ha remarcat que la millora ha permès arribar pràcticament a tots els catalans que viuen fora: “Òbviament, com a Govern, estem molt satisfets de poder donar resposta a una demanda dels catalans que viuen a l’exterior, per facilitar que tinguin els mateixos drets que si visquessin a Catalunya”.

A més d’aquesta novetat, s’han incorporat una vintena de tràmits digitals nous, entre els quals l’accés a La Meva Salut, la gestió de beques i ajuts, així com procediments vinculats a la memòria històrica i al retorn del talent català a l’exterior. En total, ja s’han habilitat 142 tràmits en línia per als catalans residents fora del territori, amb l’objectiu de simplificar gestions que sovint havien requerit desplaçaments o processos complexos.

