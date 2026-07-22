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  • La parcel·la de la Casa Parramon, on s'ubicarà la futura Escola d'Oficis. | Arxiu El Periòdic
Alex Montero Carrer
Preocupació al sector

La futura Escola d’Oficis apostarà per la formació directa a les empreses per reforçar el relleu generacional al país

El projecte, ubicat a l'antiga Casa Parramon, anirà "molt més enllà" de l'oferta actual de formació professional i es presentarà durant el setembre

L’Executiu ja ha començat a definir el model de la futura Escola d’Oficis que s’ubicarà a la parcel·la de l’antiga Casa Parramon, a la Massana, i que tindrà com a principal tret diferencial una formació vinculada directament al teixit empresarial. Així ho ha avançat aquest dimecres la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha indicat que el projecte incorporarà «una part molt important d’aprenentatge a les pròpies empreses». Un sistema que, segons ha remarcat, «ara això no es fa».

En aquest sentit, Marsol ha explicat que la iniciativa s’ha treballat conjuntament amb diferents sectors econòmics, entre els quals els industrials i el de la mecànica, els quals haurien traslladat a l’ens governamental la preocupació per la manca de relleu en els oficis al país. «És una qüestió que preocupa i volem fer un esforç important per donar facilitats als joves del país perquè es puguin formar en aquests oficis», ha afirmat la ministra, tot insistint que la futura escola «va molt més enllà del que tenim ara», tant de l’oferta existent a Aixovall com a la Massana. A més, ha anunciat que el projecte es presentarà amb detall a principi d’aquest setembre.

«És una qüestió que preocupa i volem fer un esforç important per donar facilitats als joves del país perquè es puguin formar en aquests oficis» – Conxita Marsol

Així doncs, i pel que fa a la zona escollida, la parcel·la de l’antiga Casa Parramon, el Consell de Ministres ha donat llum verda a la redacció del projecte i la direcció de les obres. El contracte s’ha adjudicat, per concurs nacional, al despatx Xavier Orteu Riba per un import de 154.000 euros. Cal destacar que l’edifici, segons han apuntat, també millorarà la connexió per als vianants entre els carrers Doctor Vilanova i Josep Rossell, en una actuació que forma part de l’estratègia conjunta entre el Govern i el Comú de la Massana per dinamitzar aquest espai cèntric.

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