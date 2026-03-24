Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
El Periòdic d'Andorra
Model d’acompanyament familiar

La Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell rep un reconeixement per promoure la parentalitat positiva

Aquest model busca reduir l’estrès parental, augmentar la confiança de les famílies i promoure el desenvolupament saludable dels infants

El servei d’atenció precoç Impuls, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, ha obtingut una certificació de reconeixement a la promoció de la parentalitat positiva, impulsada per l’entitat Plena Inclusión Espanya i atorgat pel ministeri espanyol de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La parentalitat positiva és un model d’acompanyament familiar basat en el respecte i l’afecte als infants.

La certificació, que s’ha obtingut després de completar un procés de formació i d’avaluació, contribueix a posicionar el servei d’atenció precoç Impuls com a referent, no només a Andorra, en desenvolupament infantil i acompanyament a les famílies durant la criança.

“Haver obtingut el reconeixement com a servei que promou la parentalitat positiva, valida l’esforç del nostre equip per posar al centre les famílies, reforçar las seves capacitats parentals i garantir que els infants creixin en entorns segurs, afectuosos i estimulants. Aquest distintiu també referma el nostre compromís amb la qualitat i la millora contínua”, ha explicat Meritxell Ciria, responsable del servei.

La parentalitat positiva és un enfocament que busca millorar el vincle i la regulació emocional dels infants, reduir l’estrès parental, augmentar la confiança de les famílies i promoure el desenvolupament saludable dels infants. “A Impuls, des del primer moment de l’acollida mantenim una mirada basada en el bon tracte i la promoció de les competències parentals”, ha afegit Ciria.

El servei d’atenció precoç Impuls de la Fundació Meritxell és expert a atendre i acompanyar qualsevol infant que tingui, o estigui en risc de tenir, algun retard en el desenvolupament, com per exemple, en infants prematurs. Poden ser retards relacionats amb el llenguatge, la motricitat, la conducta o les habilitats socials durant el desenvolupament infantil.

Des del servei recorden que atendre i donar resposta en aquestes edats primerenques és clau per minimitzar l’impacte a llarg termini, tant en l’aprenentatge com a la vida quotidiana.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu