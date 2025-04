Gent gran

La Fundació Privada Laurus ja compta amb tot el finançament necessari per al projecte

L'aportació inicial dels socis fundadors ha estat de 18 milions d'euros i la corporació comunal ha aprovat una partida de dos milions

La Fundació Privada Laurus té tot el finançament disponible per poder tirar endavant el projecte de pisos per a la gent gran, gràcies a l’entrada d’un nou propietari, segons s’ha anunciat durant la sessió de Consell de Comú de Sant Julià de Lòria d’aquest dimecres. En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia laurediana, Cerni Cairat, ha mencionat que l’aportació inicial dels socis fundadors ha estat de 18.821.215 d’euros, no només en metàl·lic, sinó també en terrenys. Pel que fa a la corporació comunal, s’ha aprovat una partida pressupostària de 2.160.000 d’euros per a la construcció de l’edifici, dels quals 720.000 euros pertanyen a l’exercici del 2025, mentre que la resta estarà dividit en dos càrrecs plurianuals pel 2026 i 2027. En concret, i a manca d’uns tràmits administratius, “les ofertes presentades parlen d’una execució dels treballs de 28 mesos”, ha revelat Cairat, recordant que són uns terminis inferiors als inicials, en els quals estava estipulat que les obres duressin 42 mesos.

La localització a la parròquia serà a l’entrada del poble, on s’aprofitarà l’espai per a la fundació, la qual dotarà de pisos socials per a la gent gran laurediana. Un projecte que ja es va començar a treballar en l’anterior legislatura i amb el qual l’oposició ha donat el seu “total suport”, segons ha confirmat la consellera Mireia Codina. “És un projecte molt important pels lauredians i per la gent gran”, ha declarat durant la sessió. La previsió de l’inici dels treballs està estipulada per al juny d’enguany, tot i que es pot endarrerir a causa dels tràmits, ja que “no és corrent construir una fundació privada a Andorra”, ha explicat Cairat. Amb tot, saben que la fundació té especial rellevància i han agraït l’aportació del nou patró, la qual “ha estat de caràcter altruista i molt significativa”. “Això farà més viable i més fàcil la posada en funcionament de tots els treballs”, ha declarat.

En la sessió també s’ha aprovat l’adjudicació dels treballs d’emergència del Canal de Comabella, situat a la carretera de la Rabassa, que s’han qualificat “d’extrema urgència” a causa de la gran quantitat de pluges i les esllavissades del darrer mes de març, just on s’estava realitzant l’eixamplament de la via. En concret, s’hi destinaran uns 306.146 euros perquè l’empresa Progec pugui continuar amb els treballs de seguretat i sosteniment del canal. Finalment, també s’ha aprovat el pla parcial de la unitat d’actuació SURB-111, informa l’ANA.