Tradicional Nit del Foc

La Flama del Canigó arriba a Encamp i marca el retorn de la tradició de les falles després de set anys d’absència

Els monitors de la casa de colònies AINA entreguen la flama a Fernàndez, donant així el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan

Encamp ha rebut aquest dilluns al migdia la Flama del Canigó, que enguany ha tornat a la parròquia després de set anys i en el marc d’un programa de revetlla especialment simbòlic. La casa de colònies AINA ha estat l’encarregada de portar la flama fins a la plaça dels Arínsols, on una comitiva de monitors l’ha entregada solemnement al cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez.

Com marca la tradició, la parròquia amfitriona custodiarà la flama al llarg del dia. Cap a les 16.30 hores, serà l’encampadà Samuel Ponce —guanyador de la 42a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp— qui iniciarà el recorregut a peu fins a Andorra la Vella, transportant el foc pel camí del Riu Blanc, el llac d’Engolasters, la carretera d’Engolasters i la Comella.

L’arribada a la plaça Guillemó està prevista per a les 18.00 hores, on Ponce serà rebut per la Banda de Música Nacional d’Andorra i els Fallaires d’Encamp. Des d’allí, una cercavila plena de música i color recorrerà el centre històric fins a la Casa de la Vall, on a les 19.00 hores es farà l’entrega institucional de la flama al síndic general, Carles Ensenyat, qui posteriorment la distribuirà a les set parròquies i als col·lectius fallaires per encendre les fogueres de la nit.

Per a Encamp, la jornada té un regust especial. Després de set anys, la parròquia recupera la tradició de les falles gràcies a la iniciativa d’un grup de joves. “Encamp som una parròquia de tradicions”, ha remarcat Fernàndez, qui també ha volgut reconèixer la tasca dels nous fallaires: “Gràcies a aquest grup de joves, Encamp veurà rodar de nou aquesta nit el foc i les típiques capes negres de la festivitat”, subratllant la importància de mantenir viva una tradició arrelada al territori: “Amb la flama, els primers pobladors de les nostres terres festejaven el solstici d’estiu. I amb el pas del temps, aquest foc ha esdevingut símbol de germanor entre Andorra i els territoris veïns de parla catalana”.

El moment més esperat serà a partir de les 22.00 hores, a l’aparcament del Prat de l’Areny, quan es tornaran a encendre les falles d’Encamp. Cap a les 22.30 hores s’encendrà la foguera i el foc recuperarà el protagonisme visual i simbòlic de la nit més curta de l’any. “Estem molt contents de poder recuperar aquesta imatge tan nostra”, ha conclòs Fernàndez.

La revetlla de Sant Joan servirà també per posar punt final als quatre dies de la festa major d’Encamp, una celebració que, segons el comú, s’ha desenvolupat amb normalitat i participació. “La veritat és que tot ha anat molt bé, tant les activitats de dia com les de nit”, ha valorat el cònsol menor.