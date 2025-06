Nit de foc i tradició

La Festa dels Fallaires portarà foc, dansa i memòria pels carrers d’Andorra la Vella aquesta nit del 23 de juny

La celebració arrencarà amb la Flama del Canigó i culminarà amb el ball de les bruixes a la plaça Guillemó i el salt col·lectiu de la foguera al Puial

Els carrers del nucli antic d’Andorra la Vella tornaran a omplir-se de llum i simbologia la nit del 23 de juny amb la celebració de la Festa dels Fallaires. Enguany, l’acte adquireix un significat especial: es compleixen 10 anys des que aquesta manifestació va ser reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

La jornada s’iniciarà a les 19.00 hores amb la rebuda de la Flama del Canigó, símbol de germanor entre territoris dels Pirineus. A partir de les 21.00 hores, tindrà lloc un sopar popular a la placeta del Puial. Segons apuntala el portaveu de l’associació, Ramón Tena, l’encesa de la falla tradicional es farà a les 22.15 hores, la qual està elaborada de manera artesanal amb escorça de ves, i precedirà l’inici del recorregut de foc, previst per a les 23.00 hores pels carrers del nucli històric, amb la participació de fallaires grans i petits.

Tot i que l’activitat no compta amb un assaig formal, els infants menors de 16 anys que rodaran foc per primer cop, així com els nous participants, realitzen una prova prèvia a la plaça per familiaritzar-se amb la tècnica i les mesures de seguretat. Aquest exercici es fa en dies previs a l’acte per garantir-ne el bon desenvolupament.

La festa es manté viva gràcies a la implicació de l’associació, al suport veïnal i a la col·laboració institucional. “El Comú d’Andorra la Vella ens ajuda molt; som una associació d’interès per a la parròquia i rebem una subvenció anual”, indica Tena. A més, serveis com el de circulació col·laboren activament en la logística: “Tallen els carrers, col·loquen plaques i transporten el material als punts clau”.

Una de les novetats d’enguany és l’organització per tongades a la plaça Guillemó. S’hi preveuen dos torns de participació: un primer grup de 20 fallaires (10 per cada accés) i, cinc minuts més tard, una segona tongada amb 20 més. La decisió respon a criteris d’ordre i seguretat, segons es va comunicar durant l’assemblea celebrada el passat 19 de juny. “L’any passat vam ser 45 persones rodant alhora a la plaça; enguany es fan torns per garantir més fluïdesa i seguretat”, explica el portaveu

En acabar el recorregut, a mitjanit, la plaça acollirà la darrera cremada de la nit, acompanyada del Ball de les Bruixes. Aquesta part final, de caràcter simbòlic i festiu, clourà el ritual. Tal com es va anunciar en assemblea, “una vegada cremen els grans, venen les bruixes i després hi ha la bogeria de saltar la foguera al Puial tot junts”, en una celebració col·lectiva que convida fallaires i públic a compartir dansa i tradició al voltant del foc.