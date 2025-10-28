Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  La Fiscalia sol·licita 13 anys de presó per a un jove andorrà acusat de tres agressions sexuals a menors, una d'elles per violació.
El Periòdic d'Andorra
Tribunals

La Fiscalia demana 13 anys de presó per al jove acusat d’agressions sexuals a tres menors, una d’elles per violació

La vista oral se celebra a porta tancada per protegir les víctimes i s’allargarà durant tota la setmana amb la declaració dels testimonis

La Fiscalia sol·licita 13 anys de presó per a un jove andorrà acusat de tres agressions sexuals a menors, una d’elles per violació, segons ha informat Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA). El processat, qui nega els fets i reclama l’absolució, es troba en presó provisional des del maig de l’any passat.

Segons la mateixa informació, el cas es jutja aquesta setmana al Tribunal de Corts. L’acusació particular ha presentat una petició més severa i demana una condemna de 24 anys de presó, mentre que la defensa sosté que no hi ha proves suficients que acreditin els delictes i sol·licita que l’acusat sigui absolt de tots els càrrecs.

L’acusació particular ha presentat una petició més severa i demana una condemna de 24 anys de presó

Els fets investigats es remunten al maig del 2024, quan una primera denúncia d’una menor va donar origen a la causa. Posteriorment, dues víctimes més haurien presentat denúncies similars. El tribunal ha decretat que la vista oral es desenvolupi a porta tancada, amb l’objectiu de protegir la identitat i la privadesa de les víctimes. El judici està previst que s’allargui durant tota la setmana.

De la redacció al teu dispositiu