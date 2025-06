Estadística

Les detencions cauen un 6,6% el 2024, però creixen els casos per furts i delictes contra la llibertat sexual

La Policia va efectuar 957 arrestos l’any passat, amb més del 90% passant a disposició judicial i un augment de les detencions als no residents

L’any passat es van dur a terme 957 detencions, xifra que representa un descens del 6,6% respecte a les practicades l’any 2023 (1.025). Segons les dades de la policia tractades pel Departament d’Estadística, del total, 902 persones van passar a disposició judicial, mentre que 55 no ho van requerir i cap persona va estar detinguda per extradició. En aquest aspecte, s’observa una tendència a l’alça en el percentatge de detencions que passen a disposició judicial en els darrers quatre anys, amb una mitjana de més del 90% del total.

Per nacionalitats, un terç de les detencions de l’any 2024 corresponen a persones amb nacionalitat espanyola (32,5%), seguida d’un 21,6% amb nacionalitat andorrana. Destaca el creixement de detencions de persones amb nacionalitats de països del continent americà, amb un 15,8% respecte a l’any 2023. Pel que fa a la situació de residència de les persones detingudes, el 42,1% són no residents i fronterers, el 36,3% són residents no andorrans i el 21,6% restant són de nacionalitat andorrana. Per edat, més de la meitat (59,5%) de les persones detingudes tenien entre 22 i 39 anys.

Per altra banda, durant l’any 2024, les tipologies d’infracció específiques més freqüents han estat per conducció sota els efectes de l’alcohol i/o drogues i refús de sotmetre’s a les corresponents proves, amb 368 detencions; per imputació d’estupefaents, amb 300 detencions; per imputació d’agressió física o psíquica en l’àmbit domèstic, amb 60 arrestos, i per furts, furts amb força o robatoris, amb 51. Destaquen especialment els increments tant de detencions amb imputació de furts, furts amb força o robatoris, com per infraccions contra la llibertat sexual, amb un 96,2% més i un 20%, respectivament, respecte a l’any anterior.