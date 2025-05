Àmplia oferta de vermuts

La primera Fira del Vermut omple el Vilar de la Cortinada i consolida l’aposta per la gastronomia local

Amb tots els tallers reservats des de primera hora i una àmplia oferta de vermuts i activitats, la corporació vol dinamitzar Riberamunt

La primera edició de la Fira del Vermut d’Ordino s’ha inaugurat aquest dissabte al Vilar de la Cortinada amb una gran acollida per part del públic i amb totes les activitats complementàries reservades des de primera hora. L’esdeveniment, que combina gastronomia, cultura i dinamització local, ha reunit una dotzena d’expositors del país i de Catalunya, i ha despertat molt d’interès entre visitants i productors.

“L’ambient ha estat animat des del començament i els expositors s’han mostrat molt satisfets de poder-hi participar. Ens ho han agraït molt, i nosaltres a ells també”, ha afirmat la consellera de Cultura del Comú d’Ordino, Mònica Armengol. Tot i que les activitats amb aforament limitat s’han omplert ràpidament, Armengol ha animat a tothom a apropar-se igualment: “Encara que no hi hagi places a les activitats amb reserva, es pot venir a gaudir de la mostra. Hi ha activitats infantils obertes i rotatives, perquè tothom hi pugui participar”.

La fira ofereix tastos de vermuts de marques reconegudes com Martini, Espinaler i Bandarra, a més de ratafies i licors elaborats amb herbes del Pirineu. Armengol ha destacat la voluntat del Comú d’impulsar nous esdeveniments que encaixin amb la filosofia de producte de qualitat de la parròquia: “El vermut ens semblava una proposta innovadora que podia contribuir a reforçar l’activitat econòmica i cultural a la zona de Riberamunt, i alhora ajudar a descentralitzar les activitats habituals concentrades al poble d’Ordino”.

Una de les iniciatives més populars del dia ha estat l’‘asado’ organitzat per la comunitat ‘Argentinos en Andorra’, que inicialment havia previst servir 200 racions però que ha acabat ampliant l’oferta fins a 300 tiquets degut a l’elevada demanda. Altrament, la jornada ha anat més enllà de la degustació de vermuts i licors, ja que diversos restaurants de la parròquia s’han sumat a la iniciativa oferint menús especials vinculats a la fira. “Veiem que la gent ve a passejar, a tastar productes i després aprofita per dinar o fer alguna visita cultural, com ara la Mina. Estem complint amb l’objectiu de dinamitzar la zona de Riberamunt”, ha subratllat la consellera.

Qüestionada per la continuïtat de la fira i possibles projectes futurs per a la zona, Armengol ha estat prudent: “Primer volem veure com funciona aquesta primera edició i consolidar-la, però sí que tenim la voluntat que Ordino esdevingui una parròquia referent en la gastronomia del Pirineu i d’Andorra”.