La Fira d’Andorra la Vella creix amb deu expositors més i es prepara per traslladar-se a l’Espai Capital en dos anys

Compte enrere per al cap de setmana en què la 46a edició de La Fira d’Andorra la Vella encetarà una edició marcada per l’increment d’expositors i la mirada posada en el futur trasllat a l’Espai Capital. Enguany, la cita donarà el tret de sortida el proper 24 d’octubre i compta amb 197 expositors, deu més que l’any anterior, entre empreses, associacions i emprenedors. Segons el cònsol major, Sergi González, aquesta dada “demostra que la Fira continua sent un punt de trobada molt viu” i reflecteix “un equilibri entre la innovació i la tradició”.
Tot i la consolidació de l’esdeveniment al Parc Central, el Comú ja treballa en la seva futura reubicació. González explica que “la Fira no ha de tenir una transformació radical en un curt termini, però sí que passaran coses, i una de les coses serà l’Espai Capital”, el projecte que ha d’acollir fires i congressos al centre d’Andorra la Vella. Segons el cònsol, “en dos anys, si tot va bé, tindrem aquesta nova Fira i una nova ubicació”.
El canvi respon tant a criteris funcionals com econòmics. El Comú destina 530.000 euros cada any al muntatge de la carpa al Parc Central, una despesa que en deu anys suposa uns 5,3 milions d’euros. “És lògic reubicar la Fira a l’Espai Capital”, afirma González, ja que aquests recursos “s’haurien pogut destinar a un equipament fix tot l’any”.
González conclou que l’objectiu és evolucionar cap a una Fira més moderna i sostenible, sense perdre la seva identitat. “Tenim una oportunitat amb l’Espai Capital”, afirma, i confia que la transformació “sigui una realitat amb un espai físic i un nou concepte de Fira” en els propers dos anys.
Pel que fa al caràcter de l’esdeveniment, el cònsol defensa que la Fira “no ha de ser un pol d’atracció turística” sinó un espai pensat per al teixit econòmic i social del país. “Tenim molt contingut i molta gent que necessita estar-hi”, assegura.
Respecte a l’edició d’aquest 2025, la Fira manté l’essència però incorpora novetats. “Ens hem trobat que comencen a venir més expositors del món digital i de la sostenibilitat”, apunta el cònsol, que destaca també l’interès creixent d’emprenedors que veuen la Fira com un espai per fer ‘networking’. El recinte continuarà estructurat amb la carpa central d’expositors i vehicles, la zona d’associacions i el passeig del Riu, on s’instal·laran els artesans.
El programa inclou 22 actuacions a l’escenari del Parc Central, organitzades amb les associacions locals, així com activitats infantils i inflables. Es repetiran també les col·laboracions amb els Banders i la Policia, que l’any passat van tenir una gran acollida per la seva tasca divulgativa i de proximitat. “Són accions que ajuden a conscienciar sobre la feina que fan aquests professionals i a apropar-los a la ciutadania”, remarca González.