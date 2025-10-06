La Federació de Caça i Pesca demana a l’Executiu actualitzar la llei actual per reforçar la gestió i la biodiversitat

La Federació Andorrana de Caça I Pesca (FACIP) ha traslladat al Govern diverses propostes per millorar la Llei de pesca, en una reunió mantinguda recentment amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. Segons ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC el president de la federació, Josep Maria Cabanes, l’Executiu “s’ha mostrat obert a col·laborar en tot el que sigui millorar la gestió” i ha valorat positivament la feina feta pel sector.
En aquest sentit, Cabanes ha remarcat que “ara toca millorar la normativa”, després d’haver aconseguit que “Andorra sigui també un país d’excel·lència en pesca esportiva”. Entre els objectius de la federació hi ha continuar amb el centre de cria, el qual considera “essencial per mantenir les poblacions”, i continuat col·laborant amb el ministeri per potenciar la biodiversitat. Com a exemple, ha destacat els bons resultats del recompte de perdiu xerra als cordals d’Encamp i al Pla de les Pedres, on s’han comptabilitzat “nou vols d’entre deu i quinze ocells cadascun, una densitat rècord per a una zona reduïda”.
Pel que fa a la Setmana de l’Isard, Cabanes ha explicat que el balanç oficial es farà a mitjans de novembre, coincidint amb la finalització dels tirs a les reserves. “Primer cal recollir totes les dades i opinions dels caçadors; serà llavors, en l’assemblea general, quan tothom podrà fer les seves aportacions en una mateixa sala”, ha detallat. Tot i que la valoració formal encara no s’ha fet, el president de la federació ha avançat que la temporada “ha funcionat força bé” i que el projecte “ha estat un èxit de participació i gestió”.
Finalment, Cabanes ha subratllat que la clau és mantenir la implicació del sector: “La natura s’ha d’ajudar i la gent ha d’estar convençuda que el projecte és bo, perquè si no hi ha implicació, no funciona”. També ha volgut reconèixer el paper del ministre Casal, a qui ha atribuït part de l’èxit del projecte: “Amb ell hem guanyat molts anys; la Setmana de l’Isard era impensable de fer fa unes dècades”.