La família Viladomat deixa clar que no vendrà Saetde i que manté el pla estratègic i inversor a llarg termini

Davant les darreres informacions aparegudes als mitjans de comunicació, els Viladomat ha volgut deixar clar en un comunicat que no estan considerant cap oferta d’adquisició de la seva participació a Saetde. D’aquesta manera, i malgrat que un mitjà espanyol apuntava ahir la possibilitat d’un canvi d’accionariat majoritari, la família assegura que Saetde manté “amb total normalitat el seu pla estratègic i inversor a llarg termini, amb la mirada posada en el desenvolupament sostenible de l’estació i en la consolidació del turisme de neu al país”.
Tot i això, reconeixen que durant el mes de juliol, el consell d’administració de Saetde va autoritzar la realització d’una valoració financera de la societat a partir de la sol·licitud d’un accionista important, però minoritari, de vendre la seva participació –un assessorament a càrrec de la firma Deloitte–. Va ser en ocasió d’aquest assessorament, doncs, que es va sol·licitar una valoració de la participació, incloent-hi la majoria del capital, conclouen.