La família de Pasqualina Gaultier dona 940 euros a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per a la rehabilitació infantil

Pasqualina Gaultier, coneguda per la decoració ‘màgica’ que té a casa seva, ha fet una donació de 940 euros a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb l’objectiu de donar suport als infants. Aquesta aportació solidària, cal esmentar, prové dels donatius que els visitants han fet en visitar la casa de la decoradora durant les festes de Nadal.
Durant l’acte de lliurament d’avui, els responsables del centre hospitalari han agraït el gest. En aquest sentit, i segons ha comentat la cap del Servei de Rehabilitació Infantil, Mercè Avellanet, el desig de la família és que els diners es destinin a la rehabilitació infantil, i així serà: “Abans de procedir a qualsevol adquisició, els ho comunicarem perquè hi estiguin d’acord”. A més, Avellanet ha recordat que actualment la unitat de rehabilitació infantil ofereix fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia, i disposa d’un equip multidisciplinari format.