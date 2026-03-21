La FACIP avala eliminar el carnet de pescador per simplificar tràmits i evitar traves, especialment per als estrangers

La decisió d’eliminar el carnet de pescador es va adoptar en el si de la darrera Comissió de Pesca en constatar-se que el document ja no tenia una utilitat concreta i que, en canvi, comportava traves administratives, especialment per als pescadors estrangers. Així ho ha explicat a EL PERIÒDIC el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes, qui ha detallat que una de les principals dificultats afectava els pescadors de fora del país, ja que si no disposaven del carnet no podien tramitar el permís de pesca per internet. “Era tot un enfarfec”, ha resumit. En aquest sentit, ha recordat que l’objectiu inicial del carnet era identificar el nombre de pescadors, especialment tenint en compte la diversitat de permisos existents, com ara els d’un dia, tres dies o tota la temporada, però finalment s’ha considerat més adient prescindir-ne.
Cabanes, però, ha insistit que la decisió no respon al fet que el document fos “obsolet” en sentit estricte, ja que havia servit per inventariar els pescadors, però sí que generava “moltes traves informàtiques”. “Al final, per identificar un pescador amb el permís de pesca en tens prou, com sempre havia sigut”, ha assenyalat. Per aquest motiu, ha defensat que el carnet ha tingut “un període de prova de diversos anys” i que, una vegada valorat el funcionament, s’ha optat per retirar-lo amb la voluntat de “millorar”. A partir d’ara, doncs, els pescadors hauran de portar únicament el permís de pesca, tal com es feia abans, el qual es pot obtenir “per a un dia, per a tres dies o per a tota la temporada, més el tiquet d’intensiu o de pesca sense mort”.
El president de la FACIP també ha volgut deixar clar que la supressió del carnet no afecta els mecanismes de control ni implica cap relaxament en el compliment de la normativa: “En absolut”, ha assegurat, tot afegint que “la gent compleix la normativa i no hi ha cap problema […] Ara portaràs el permís de pesca com es feia abans”. Segons ha exposat, les infraccions que es detecten acostumen a produir-se sobretot per manca de coneixement, especialment en el cas de turistes que van a pescar sense haver tramitat el permís, i no tant per una voluntat expressa d’incomplir la normativa: “És més per falta de coneixement que per voler fer una infracció”, ha apuntalat.
Sobre la possibilitat que aquesta mesura s’emmarqui en un canvi de model més ampli dins del sector, després que fa uns mesos també transcendís el debat sobre el carnet de caçador, Cabanes ha puntualitzat que aquest document no està eliminat “de moment”. Així, ha explicat que aquesta qüestió s’haurà d’abordar a la primavera, quan se celebri la comissió anual de caça, tot i que ha admès que és “molt probable” que també s’acabi retirant perquè la situació és “exactament la mateixa”. Amb tot, ha matisat que en caça la incidència sobre els estrangers és molt menor, ja que per als cupos existents n’hi ha pocs que vinguin a practicar aquesta activitat, mentre que en pesca n’arriben “dos mil o tres mil” en clau turística.
Cabanes ha emmarcat igualment la supressió del carnet dins del procés d’actualització de la Llei de pesca: “El ministre [Guillem Casal] tenia clar que aquesta legislatura modernitzaria la Llei de pesca, però de moment no hi ha esborrany i no sé si donarà temps”, ha afirmat. No obstant això, sí que ha avançat que hi ha diverses qüestions a revisar, entre elles el règim sancionador i aspectes relacionats amb les mides de les truites. “La mida de les truites és una de les coses que reivindiquem fa molt temps”, destacant que actualment es repobla amb truita petita perquè, quan creixi, pugui esdevenir una peça bona i de qualitat, però ha advertit que això genera un problema quan aquests exemplars petits mosseguen l’ham. En molts casos, ha explicat, acaben sagnant i morint, especialment en determinades pràctiques de pesca.
Per aquest motiu,la FACIP defensa que es revisi la talla mínima: “Ara són 18 centímetres i la proposta seria elevar-la a 20”, ha indicat, alhora que ha plantejat que les captures puguin ser lliures dins del límit de vuit peces establert, tant si són petites com grosses. El raonament, segons ha exposat, és que si el pescador s’enduu truites petites, aquestes no són reproductores, mentre que les grosses sí que ho són. Amb tot, ha insistit que el motiu de fons és evitar “malmetre peix” que sovint acaba morint després d’haver quedat enganxat a l’ham. En relació amb aquesta proposta, ha indicat que la posició del ministeri és que “s’ha de parlar” si finalment s’arriba a disposar d’un esborrany de la nova llei abans que acabi la legislatura.