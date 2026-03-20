El Govern elimina el carnet de pescador com a document identificatiu i simplifica els tràmits administratius

El Govern ha acordat eliminar el carnet de pescador com a document identificatiu, de manera que a partir d’ara ja no serà necessari disposar-ne ni tampoc se n’expediran de nous per poder practicar la pesca. La mesura respon a la voluntat de simplificar els tràmits administratius i suprimir requisits que han quedat desfasats, sense afectar els mecanismes de control ni la protecció del medi aquàtic.
El carnet de pescador deixa de ser necessari gràcies als nous sistemes d’identificació
Aquesta decisió segueix la línia iniciada fa uns mesos amb la retirada del carnet de caçador i s’ha adoptat en el marc de la Comissió de Seguiment de la Pesca, amb el consens de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP). Igualment, s’inscriu dins del procés d’actualització de la normativa vinculada a la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic.
La supressió del carnet s’explica per l’evolució dels sistemes d’identificació. Actualment, documents oficials com les llicències de pesca i caça, així com eines digitals com la Cartera Digital, permeten acreditar la identitat dels usuaris sense necessitat d’un carnet específic.