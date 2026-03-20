Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  El ministre de Medi Ambient, Ramaderia i Agricultura, Guillem Casal. | Marvin Arquíñigo
Simplificació administrativa

El Govern elimina el carnet de pescador com a document identificatiu i simplifica els tràmits administratius

La mesura, consensuada amb el sector, respon a la voluntat d'eliminar un document obsolet i s’emmarca en l’actualització de la normativa

El Govern ha acordat eliminar el carnet de pescador com a document identificatiu, de manera que a partir d’ara ja no serà necessari disposar-ne ni tampoc se n’expediran de nous per poder practicar la pesca. La mesura respon a la voluntat de simplificar els tràmits administratius i suprimir requisits que han quedat desfasats, sense afectar els mecanismes de control ni la protecció del medi aquàtic.

El carnet de pescador deixa de ser necessari gràcies als nous sistemes d’identificació

Aquesta decisió segueix la línia iniciada fa uns mesos amb la retirada del carnet de caçador i s’ha adoptat en el marc de la Comissió de Seguiment de la Pesca, amb el consens de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP). Igualment, s’inscriu dins del procés d’actualització de la normativa vinculada a la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic.

La supressió del carnet s’explica per l’evolució dels sistemes d’identificació. Actualment, documents oficials com les llicències de pesca i caça, així com eines digitals com la Cartera Digital, permeten acreditar la identitat dels usuaris sense necessitat d’un carnet específic.

Llegir
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu