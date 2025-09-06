La Diada de la Mare de Déu de l’Oratori reuneix autoritats i veïns a l’aplec popular de les Bons

La parròquia d’Encamp ha celebrat avui la tradicional Diada de la Mare de Déu de l’Oratori a l’aplec de les Bons, amb la presència de la cònsol major, Laura Mas; el cònsol menor, Xavier Fernàndez; el ministre de Finances, Jaume Lladós, a títol personal; i els consellers d’Esports, Nino Marot; d’Infraestructures, Sabrina Grégoire, i de Medi Ambient, Andreu Riba. L’acte, que ha inclòs l’oració, l’ofrena floral i la ballada de sardanes, ha estat qualificat pel cònsol menor com “una jornada molt tradicional per a tots els encampadans” en el marc d’un final d’estiu que donarà pas dilluns a la celebració conjunta de la Diada de Meritxell.
Aquest any, l’oració de la diada l’ha realitzada per primer cop com a rector d’Encamp el mossèn Alex Vargas, qui ha convidat els fidels a què “busquem cada dia una oportunitat de descans, una oportunitat d’apagar el mòbil i la ment, per trobar-nos a nosaltres mateixos; no perdre mai els ideals i les metes, professionals o personals”. “Sobretot, un moment per combregar també amb la natura i Deu”, ha afegit.
Remodelació de les Bons
A més, Xavier Fernàndez ha assegurat, qüestionat pels mitjans, que les obres de remodelació de les Bons “continuen endavant amb els terminis previstos” i que recentment ho havien tractat en la reunió d’obra. “De moment anem pel bon camí”, ha afegit, mostrant confiança en el compliment dels terminis establerts.
Fa un any que es va adjudicar la remodelació del nucli antic de les Bons. La principal preocupació era minimitzar les afectacions als veïns de la zona, i per això es va buscar un projecte que suposes el menor impacte possible. L’obra tindrà una durada aproximada de divuit mesos, tot just arribat a l’equador, i un pressupost estimat de 2,4 milions d’euros.
Aquesta obra inclou la remodelació i pavimentació dels carrers amb asfalt i granit, la substitució de les xarxes de serveis (aigua potable, residuals i pluvials), el soterrament de les xarxes d’enllumenat i de telecomunicacions, la col·locació de nou mobiliari urbà (bancs, papereres, baranes), la creació de petites zones enjardinades i la col·locació de jardineres, així com l’embelliment de l’entorn del safareig a la plaça del Torrent. També es realitzarà l’actualització i ampliació de les xarxes de telecomunicacions d’Andorra Telecom i de l’electricitat existent a la zona, tant de FEDA com d’Unió Elèctrica d’Encamp, segons ha fet saber el comú.