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Paris Mameghani Garcia
  • Societat
Finançament

La despesa pública en salut registra un augment de prop del 5% l’any 2025 i s’enfila fins als 232 milions d’euros

Suposa el 18,9% del liquidat total de les administracions, una dècima percentual per sobre en relació amb l'exercici anterior

La despesa pública en salut se situa en 232,26 milions d’euros l’any 2025, quantitat que representa un augment del 4,8% respecte de l’any 2024. Aquesta xifra suposa el 18,9% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les administracions públiques), una dècima percentual per sobre en relació amb l’exercici anterior i un 5,8% respecte al PIB. La despesa per càpita assoleix els 2.608 euros envers els 2.546 euros de l’any 2024.

Aquest increment en les despeses es deu principalment a un increment de les despeses en serveis hospitalaris generals (5,1%, 6,13 milions) i en serveis per a pacients externs (5,6%, 3,41 milions). Cal recordar que la despesa pública en salut al Principat inclou la despesa sanitària finançada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la despesa sanitària del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i la resta de despeses en matèria de salut pública de l’Administració central i local.

Salut evita concloure que el consum de cocaïna hagi crescut, però admet un increment dels casos atesos al SAAS

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