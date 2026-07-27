La despesa pública en salut registra un augment de prop del 5% l’any 2025 i s’enfila fins als 232 milions d’euros

La despesa pública en salut se situa en 232,26 milions d’euros l’any 2025, quantitat que representa un augment del 4,8% respecte de l’any 2024. Aquesta xifra suposa el 18,9% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les administracions públiques), una dècima percentual per sobre en relació amb l’exercici anterior i un 5,8% respecte al PIB. La despesa per càpita assoleix els 2.608 euros envers els 2.546 euros de l’any 2024.
Aquest increment en les despeses es deu principalment a un increment de les despeses en serveis hospitalaris generals (5,1%, 6,13 milions) i en serveis per a pacients externs (5,6%, 3,41 milions). Cal recordar que la despesa pública en salut al Principat inclou la despesa sanitària finançada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la despesa sanitària del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i la resta de despeses en matèria de salut pública de l’Administració central i local.