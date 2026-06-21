La delegació andorrana participa a Estrasburg en la plenària de l’APCE centrada en la qualitat democràtica

La delegació del Consell General participa aquesta setmana en la sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que se celebra a Estrasburg entre el 22 i el 26 de juny. La trobada estarà marcada per l’anàlisi de diversos informes sobre la situació política i democràtica en diferents països, especialment a l’Azerbaidjan, Geòrgia i Sèrbia, així com pel debat sobre la democràcia, els drets humans i l’Estat de dret a l’Iran.
La representació andorrana estarà encapçalada per la presidenta de la delegació, Berna Coma, i la consellera general Meri Alcobé, que participaran en els treballs de la sessió plenària. Entre els punts destacats de l’ordre del dia hi ha la revisió dels informes sobre la situació a l’Azerbaidjan i el funcionament de les institucions democràtiques a Geòrgia i a Sèrbia.
Andorra participa a Estrasburg en els debats de l’APCE sobre democràcia, IA i repressió transnacional
La sessió també abordarà qüestions vinculades a la protecció de la democràcia davant la intel·ligència artificial i la lluita contra la repressió transnacional. A més, es tractaran altres temes com la pornografia violenta, la llibertat dels mitjans de comunicació en l’àmbit esportiu, l’eliminació dels estereotips de gènere als mitjans de comunicació i l’accés de les persones migrants i refugiades a l’atenció sanitària.
Durant la plenària també s’elegirà la secretària general adjunta del Consell d’Europa. D’altra banda, se celebrarà el lliurament de la tercera edició del Premi Vigdís per a l’empoderament de les dones, que serà atorgat a una de les tres candidatures finalistes seleccionades.