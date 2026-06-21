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  • Entre els punts destacats de l’ordre del dia hi ha la revisió dels informes sobre la situació a l’Azerbaidjan. | Consell General
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa

La delegació andorrana participa a Estrasburg en la plenària de l’APCE centrada en la qualitat democràtica

La sessió plenària de l’APCE se celebra des d'aquest 22 al 26 de juny a Estrasburg amb la participació de Berna Coma i Meri Alcobé

La delegació del Consell General participa aquesta setmana en la sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que se celebra a Estrasburg entre el 22 i el 26 de juny. La trobada estarà marcada per l’anàlisi de diversos informes sobre la situació política i democràtica en diferents països, especialment a l’Azerbaidjan, Geòrgia i Sèrbia, així com pel debat sobre la democràcia, els drets humans i l’Estat de dret a l’Iran.

La representació andorrana estarà encapçalada per la presidenta de la delegació, Berna Coma, i la consellera general Meri Alcobé, que participaran en els treballs de la sessió plenària. Entre els punts destacats de l’ordre del dia hi ha la revisió dels informes sobre la situació a l’Azerbaidjan i el funcionament de les institucions democràtiques a Geòrgia i a Sèrbia.

Andorra participa a Estrasburg en els debats de l’APCE sobre democràcia, IA i repressió transnacional

La sessió també abordarà qüestions vinculades a la protecció de la democràcia davant la intel·ligència artificial i la lluita contra la repressió transnacional. A més, es tractaran altres temes com la pornografia violenta, la llibertat dels mitjans de comunicació en l’àmbit esportiu, l’eliminació dels estereotips de gènere als mitjans de comunicació i l’accés de les persones migrants i refugiades a l’atenció sanitària.

Durant la plenària també s’elegirà la secretària general adjunta del Consell d’Europa. D’altra banda, se celebrarà el lliurament de la tercera edició del Premi Vigdís per a l’empoderament de les dones, que serà atorgat a una de les tres candidatures finalistes seleccionades.

L’APCE tanca la sessió d’hivern amb una nova presidència i debats sobre democràcia, justícia i reptes socials

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