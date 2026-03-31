La cursa Illa Carlemany busca superar els 4.000 participants i reforçar la pràctica esportiva entre la població

“Encara que es surti des de les darreres posicions, el temps comença a comptar quan el xip travessa la línia de sortida”. Amb aquesta explicació, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha detallat el funcionament de la 15a edició de la cursa popular Illa Carlemany, prevista per al pròxim 17 de maig. La prova, inclosa dins la campanya ‘Mou-te per la teva salut’, manté la voluntat de fomentar la pràctica esportiva entre la ciutadania i reforçar els hàbits saludables.
Entre els objectius d’enguany destaca superar la participació de l’edició anterior, la qual es va situar prop dels 4.000 inscrits. L’esdeveniment comptarà amb dos recorreguts: una cursa de cinc quilòmetres, que inclou el Campionat d’Andorra en categoria masculina, i una de dos quilòmetres pensada per a un públic familiar. La sortida es farà a Escaldes-Engordany, davant de l’Illa Carlemany, i l’arribada estarà situada al Parc Central.
La prova manté el doble recorregut i reforça els incentius per augmentar la participació ciutadana i escolar
Les inscripcions es poden formalitzar en línia fins al 30 d’abril i presencialment entre l’11 i el 16 de maig, coincidint amb la recollida de dorsals i samarretes. El cost varia segons les opcions escollides. Entre les novetats d’enguany destaca la destinació solidària dels fons recaptats, els quals es destinaran a facilitar l’accés a la pràctica esportiva a col·lectius vulnerables, amb l’objectiu de garantir-ne la participació de manera regular.
Cabanes també ha posat en relleu la implicació dels centres educatius en la cursa. “Les escoles acaben rebent un premi econòmic en material esportiu”, ha indicat, en referència als incentius per fomentar la participació dels alumnes. A més, els participants majors d’edat que completin la cursa entraran en el sorteig de targetes regal vinculades a l’esdeveniment. Pel que fa a l’organització, s’han incorporat mesures per reduir l’impacte ambiental, com la concentració de punts d’hidratació i l’ús de materials reciclats en els trofeus.
Salut ratifica els beneficis de l’activitat física
La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha remarcat que les recomanacions en matèria d’activitat física han evolucionat i que “no és suficient caminar 30 minuts al dia, sinó que hem d’anar un pas més enllà”, apostant per incrementar la intensitat i incorporar exercicis de força. Segons les dades més recents, un 56,1% dels homes i un 43,2% de les dones asseguren practicar activitat física moderada o intensa durant el temps de lleure, una evolució positiva respecte a períodes anteriors. Així, Pérez ha destacat que l’exercici físic “redueix l’estrès i l’ansietat, millora l’estat d’ànim i afavoreix un millor descans”.