Compromís amb la comunitat

La Creu Roja Andorrana registra un augment del 50% en l’atenció social i assisteix 3.016 persones durant el 2024

L’entitat amplia l’acompanyament a persones grans i inserció sociolaboral en un any marcat pel desplegament de nous projectes assistencials

La Creu Roja Andorrana ha celebrat aquest dimarts la seva assemblea general anual, en la qual ha presentat la memòria d’activitats corresponent a l’any 2024. L’acte s’ha dut a terme coincidint amb les eleccions a la presidència de l’entitat, que ha finalitzat amb l’elecció de Vicky Marrugat, cap d’una candidatura continuista. Durant la sessió també s’han exposat els comptes del darrer exercici i s’han aprovat els pressupostos per al 2026, així com els projectes previstos per als pròxims mesos.

En l’àmbit social, l’organització va atendre un total de 3.016 persones durant el 2024, fet que va suposar un increment del 50,42% respecte a l’any anterior. A través de programes com l’ajuda alimentària, l’acompanyament a persones grans i altres iniciatives, la Creu Roja va treballar per reduir les desigualtats i afavorir la inclusió social. En paral·lel, 372 persones van participar en programes d’aprenentatge i atenció sociolaboral (un augment del 162%), es van repartir 2.192 àpats a domicili (+18,34%), i la botiga solidària va atendre 421 persones (prop d’un 50% menys). També es van recollir 19.603,68 kg d’aliments, un 28,46% menys que el 2023.

Pel que fa a la salut pública, la Creu Roja va executar 344 actuacions preventives, que van representar 4.758 hores de voluntariat. També es van impulsar cinc campanyes de donació de sang amb un total de 1.529 donacions efectives. A més, es van prestar 21 serveis en punts lila (+10,5%) i 38 serveis durant el festival RollingAnd. En l’àmbit sociosanitari, els tres centres de dia de l’entitat (Cencra, Centre Major i Paraires) van oferir durant l’any passat atenció a persones grans i amb necessitats especials. Amb 88 places concertades, aquests centres van proporcionar suport personalitzat i activitats d’estimulació per fomentar l’autonomia i la qualitat de vida dels usuaris.

En relació amb els habitatges de protecció pública, el servei de gestió social basat en el model ‘Primer la llar’ va atendre 22 persones i va dur a terme 5.482 intervencions, una xifra que va representar un augment del 61,28% respecte a l’any anterior. Entre els projectes destacats, l’entitat ha anunciat la seva participació en la creació de pisos amb serveis a Sant Julià de Lòria, amb una aportació de 300.000 euros i la gestió del centre de dia vinculat. També s’ha inaugurat el nou Centre de Dia Valls del Nord, a la Massana, amb 20 places, i s’ha previst l’obertura d’un hotel d’habitatges socials a l’antic hotel Peralba d’Aixovall, amb capacitat per a entre 36 i 60 persones.

De cara als propers anys, la Creu Roja ha fixat com a prioritats estratègiques l’atenció a la joventut i a la gent gran. En el cas dels joves, es vol treballar en la prevenció del consum de substàncies i la promoció de la salut mental. Per a les persones grans, els esforços se centraran en combatre la solitud i garantir un habitatge digne.