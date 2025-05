Renovació de la junta

Vicky Marrugat es proclama guanyadora dels comicis per a la presidència de la Creu Roja Andorrana

Unes 480 persones han exercit el dret a vot en una jornada marcada per la baixa participació entre els més de 4.300 socis i voluntaris convocats

Les eleccions per renovar la junta directiva de la Creu Roja Andorrana han culminat aquest dimarts amb una participació molt baixa i la proclamació de Vicky Marrugat com a guanyadora. Segons dades facilitades per l’organització, aproximadament 480 persones han exercit el seu dret a vot, el que representa poc més del 11% del cens total, format per 4.100 socis i 230 voluntaris.

La jornada electoral ha transcorregut entre les 10.00 i les 18.00 hores, amb un ritme de votació discret i una afluència limitada al llarg del dia. A primera hora de la tarda, només 255 persones havien votat (213 socis i 42 voluntaris), i tot i un repunt d’última hora, la participació s’ha mantingut molt per sota del potencial del cens convocat.

Aquestes xifres confirmen una forta desmobilització en uns comicis que es presentaven com una oportunitat per definir el rumb de l’entitat, amb dues candidatures en disputa: la d’Alexis Estopiñán i la de la pròpia Marrugat, qui finalment s’ha imposat al primer posant així fi a un procés intern que buscava renovar els òrgans de govern de l’entitat.

En aquests moments està tenint lloc celebra l’assemblea general d’organització, durant la qual s’estan formalitzant els resultats i s’oficialitza el nou equip directiu. La proclamació definitiva i el tancament del procés estan previstos al llarg del vespre.