La Creu Roja Andorrana tanca el 2025 atenent 3.448 persones i assumeix pèrdues per l’obertura de nous serveis socials

La Creu Roja Andorrana va tancar el 2025 atenent 3.448 persones i amb un balanç econòmic de més de 6,2 milions, tot i registrar un resultat negatiu de 70.405 euros per la posada en marxa de nous serveis assistencials. Així s’ha exposat durant l’Assemblea General Ordinària, en què també s’han aprovat els comptes, el pressupost del 2027 i el nou Pla Estratègic 2025-2029. La presidenta de l’entitat, Vicky Marrugat, ha defensat que la institució afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de “consolidar-se com una entitat de referència en acció humanitària i social al Principat”. “No ens conformem amb la resiliència: volem que les persones puguin prosperar”, ha afirmat.
L’entitat compta actualment amb 395 voluntaris registrats, dels quals 178 es mantenen actius. A més, la institució disposa de 4.721 socis i 154 empreses col·laboradores, mentre que durant el 2025 va coordinar 326 dispositius preventius. Els comptes de l’exercici, doncs, situen el balanç total de l’entitat en 6.262.460 euros. El tresorer sortint, Matthew Lodge, ha atribuït el dèficit registrat a l’obertura de l’ARCA d’Aixovall i del Centre de Dia Valls del Nord, dos serveis que, segons ha dit, necessiten “aproximadament un any i mig” per assolir la plena rendibilitat.
Pel que fa al pressupost del 2027, la Creu Roja preveu incrementar les inversions fins als 483.100 euros, gairebé 178.000 euros més que l’any anterior. El pressupost contempla unes despeses globals de 4,63 milions i uns ingressos previstos de 4,41 milions, a més d’una subvenció de 218.440 euros sol·licitada al Govern. El nou Pla Estratègic 2025-2029 fixa cinc grans eixos de treball: governança i transparència, acció social i salut, voluntariat i joventut, digitalització i innovació, i cooperació internacional. El desplegament del projecte es farà en tres fases progressives.
L’assemblea també ha servit per validar canvis dins la junta directiva. Susana Sánchez i Roger Brumwell s’incorporaran com a nous vocals a partir de l’1 de juny, mentre que aquest últim assumirà el càrrec de tresorer en substitució de Matthew Lodge, que continuarà vinculat a l’entitat com a vocal.