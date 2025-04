Oposició a la proposta

La Coordinadora per l’Habitatge alerta que la reforma del Govern no resol el problema dels pisos ‘pastera’

L’entitat critica que la modificació del Reglament d’Immigració penalitza els inquilins vulnerables i afavoreix els interessos dels grans propietaris

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha expressat la seva oposició a la proposta de modificació del Reglament d’Immigració presentada aquest dimecres pel Govern, destinada a frenar la sobreocupació d’habitatges. En un comunicat, l’entitat critica que la mesura, en lloc d’aportar una solució real, “criminalitza” els treballadors amb dificultats per accedir a un habitatge digne i, al mateix temps, “empodera encara més els rendistes”.

Segons la Coordinadora, la proposta no estableix un límit clar de convivents per habitatge, fet que consideren clau per abordar el problema dels anomenats pisos ‘pastera‘. En aquest sentit, alerten que la reforma podria acabar facilitant als propietaris l’aplicació de “pujades de preus abusives”, sense millorar la situació dels inquilins.

L’organització recorda que ja havia denunciat anteriorment la problemàtica dels pisos ‘pastera’, i que havia proposat associar la cèdula d’habitabilitat a un nombre màxim de persones per habitatge com a via per limitar aquesta pràctica. Malgrat això, afirmen que l’Executiu va rebutjar llavors aquesta opció, argumentant que “la solució no passava per criminalitzar l’inquilí”.

Tot i reconèixer que la reforma podria fer que alguns propietaris deixin d’utilitzar els seus pisos de manera irregular, la Coordinadora adverteix que també pot afavorir l’especulació. “Molts propietaris se’n poden beneficiar en una situació que ja és prou dramàtica. Serà pitjor el remei que la malaltia? Esperem que no. Estarem vigilants”, assenyalen.

L’entitat defensa que una regulació estricta del nombre màxim de convivents per habitatge, vinculada a la cèdula d’habitabilitat o a un cens registrat pels comuns, seria una solució més efectiva. Aquest sistema impediria la promoció i legalització de pisos ‘pastera’, ja que un habitatge que superés el límit establert no podria ser registrat.

Amb tot, la Coordinadora considera que la reforma actual evita el debat de fons: la necessitat de polítiques valentes per garantir l’accés a l’habitatge a les persones que fan créixer el país. “El Govern té recursos per oferir alternatives a aquestes persones? Potser no volen respondre. El que sí han fet és donar més poder als rendistes. Qui vulgui fer pisos ‘pastera’, ho continuarà fent”, asseguren.

Finalment, l’entitat reclama una regulació integral del mercat de lloguer, incloent-hi els lloguers de temporada i per habitacions, i denuncia que les decisions actuals del Govern responen als interessos de la patronal immobiliària. “La convocatòria de manifestació d’aquest dissabte és més necessària que mai. El Govern continua allunyat de la realitat i només escolta aquells amb qui comparteix taula”, conclou el comunicat.