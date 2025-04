Limit a la sobreocupació

El consentiment del propietari serà obligatori per allotjar persones no titulars del contracte de lloguer

Amb la nova regulació, només el propietari o representant legal de la propietat podrà autoritzar formalment l’allotjament de tercers

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres una modificació del Reglament del Servei d’Immigració amb l’objectiu principal d’evitar la sobreocupació dels habitatges al país. La reforma, presentada per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, s’emmarca dins l’adaptació a la nova Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge —coneguda com a Llei Òmnibus— i també suposa una harmonització amb la legislació d’immigració vigent.

Durant la roda de premsa posterior al Consell, Molné ha destacat que la reforma busca “evitar situacions eventuals de sobreocupació dels pisos” i garantir que tota persona allotjada en un immoble compti amb el consentiment exprés del propietari. En aquest sentit, s’ha introduït l’obligació d’acreditar aquest consentiment en les sol·licituds tramitades davant el Departament d’Immigració per a l’obtenció de permisos de residència i treball, sempre que l’ocupant no sigui el titular directe del contracte de lloguer.

Fins ara, aquest consentiment podia ser aportat per l’arrendatari, una pràctica que, segons ha explicat Molné, generava disfuncions i podia afavorir la concentració excessiva de persones en un mateix habitatge. Amb la nova regulació, només el propietari o representant legal de la propietat podrà autoritzar formalment l’allotjament de tercers.

A més, la modificació del Reglament també inclou una millora en la redacció relativa a la durada de la validesa dels antecedents penals, amb l’objectiu d’aportar més claredat i seguretat jurídica en els processos administratius.

Segons ha informat el Govern a través d’un comunicat, aquestes mesures responen també a una proposta plantejada per associacions de propietaris, que alertaven sobre l’impacte de la sobreocupació en la qualitat de vida, la convivència veïnal i l’estat de conservació dels immobles.