Mobilització ciutadana

La Coordinadora fa arribar un llistat de propostes al Govern abans de la manifestació pel dret a l’habitatge

L’entitat reclama regulació de preus, augment del parc públic, cens d’habitatges i mesures contra els desnonaments sense alternativa habitacional

A un dia de la manifestació convocada per a aquest dissabte, la Coordinadora per l’Habitatge Digne ha adreçat una carta al cap de Govern, a la ministra d’Habitatge, als presidents dels grups parlamentaris i als representants de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) i del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA), exposant les principals reivindicacions que motiven la protesta.

En el document, l’entitat ha remarcat que la seva demanda central és la regulació dels preus dels lloguers, d’acord amb el valor real de l’habitatge i la capacitat adquisitiva de les classes populars. “La regulació del mercat de lloguer i de venda, així com un augment significatiu del parc públic d’habitatge, són tres pilars essencials per contenir i limitar el capital especulatiu”, han afirmat des de la Coordinadora.

Entre les mesures proposades, han defensat la fixació d’un topall als preus dels lloguers, la creació d’un índex de preus de referència d’obligat compliment, l’increment d’impostos sobre lloguers que superin certs llindars i la prohibició de pujades arbitràries un cop finalitzat un contracte. En relació amb les pròrrogues dels contractes de lloguer vigents fins al 2027, la Coordinadora ha assenyalat que han estat un “salvavides” per a moltes famílies, si bé han reconegut que també han esdevingut un “maldecap” per a d’altres. “Aquestes mesures han generat un mercat dual que ha intensificat les tensions entre arrendataris i propietaris”, han advertit.

Una altra de les peticions clau és la prohibició dels desnonaments sense una alternativa residencial digna i assequible, destacant el paper de l’habitatge social. “Som conscients que no podem evitar tots els desnonaments, especialment quan l’habitatge es reclama per a ús legítim. Però és l’hora de prendre decisions valentes, destinar recursos i posar fre al drama social més greu del país”, han reivindicat.

La Coordinadora també ha reclamat la creació immediata d’un registre de la propietat i d’un cens d’habitatge públic, transparent i accessible, que especifiqui la tipologia d’immobles disponibles –com ara pisos buits, turístics o segones residències– i que es mantingui actualitzat a cada parròquia. A més, han insistit en la necessitat d’eliminar definitivament la coneguda com “la trampa del fill”, criticant el debat parlamentari sobre aquesta qüestió. “El que es va viure al Consell General ha estat lamentable. No hi havia cap motiu per oposar-se a la indemnització, més enllà de sotmetre’s a la pressió del lobby immobiliari”, han manifestat.

Finalment, l’entitat ha posat sobre la taula altres mesures de caràcter estructural, algunes de les quals ja han estat iniciades, però que, segons afirmen, requereixen una aplicació decidida i urgent. Entre aquestes destaquen la necessitat de garantir un gran parc públic d’habitatge digne i assequible, mobilitzar de manera “real i efectiva” els pisos buits i turístics, elaborar un pla nacional d’habitatge, regular el mercat de venda incrementant l’impost sobre la plusvàlua i limitar la inversió estrangera. També reclamen una regulació estricta de tots els contractes de lloguer, acabar amb els coneguts com a “pisos pastera” i transformar l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) en una “eina útil i efectiva al servei de la ciutadania”.