Afer amb l'habitatge

La Coordinadora exposa que els arguments del Govern són sovint “desconnectats de la realitat que viu la ciutadania”

L'ens fa una crida a la creació "en breu" del registre de la propietat, doncs diuen necessitar dades reals per saber qui acapara propietats i com actua

Des de la Coordinadora per l’Habitatge Digne han comunicat que els arguments que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, els ha respost a la carta emesa fa uns dies, “són insuficients i sovint desconnectats de la realitat que viu la ciutadania”. I és que tot i celebrar el to dialogant, han reiterat que els preus del lloguer “continuen disparats” i que no hi ha cap “regulació real que els limiti de manera estructural”, ni la Llei Òmnibus que Marsol els ha recordat.

Des de l’ens han assegurat que aquestes lleis no estan solucionant el problema, i que tot el contrari, s’ha assistit a un 84% d’augment dels preus de l’habitatge en només cinc anys. “Ens parlen d’evitar increments, però no es posen topalls generals ni es condiciona el mercat al poder adquisitiu real de la població […] Mentrestant, les famílies continuen sense poder accedir a un habitatge digne”, han citat.

Així mateix, han exposat que la ministra els ha assenyalat l’augment del 33% del salari mínim en sis anys i una “suposada” millora del poder adquisitiu en relació amb la inflació. Ara bé, “no cita que el preu de l’habitatge ha augmentat més que la inflació mitjana, encara més el lloguer del que no disposem de la xifra exacta i que estaria bé tenir-la, però segur que és més alta”. “A més, volem destacar que reduir-ho tot a una qüestió de mitjanes és una simplificació que ignora la precarietat creixent”, han apuntat.

Desnonaments invisibles

Des de la Coordinadora han posat en dubte el que afirma Marsol, que cap família ha quedat al carrer. Així, han explicat que “nosaltres i tota la població treballadora coneix casos de persones properes o conegudes desnonades o que han hagut de marxar del país per no poder pagar el lloguer”, afer al qual s’han referit com desnonament invisible. “No hi ha cap garantia legal que asseguri una alternativa abans de fer fora algú de casa seva”, han afegit, i que sense aquest, “la vulnerabilitat continua sent absoluta” mentre que Serveis Socials continua sent “un esparadrap poc confiable pel qual ningú vol passar-hi”.

Participants en la manifestació organitzada per la Coordinadora de l’Habitatge. | ANA / M.R.

Registre de la propietat

De la mateixa manera que ho va fer ahir el PS, l’ens ha fet una crida a la creació “en breu” del registre de la propietat. “Esperem que no sigui un registre ineficaç ple de societats pantalla”, doncs diuen necessitar dades reals per saber qui acapara propietats i com actua. “La ministra deriva la responsabilitat als comuns i apunta que el sistema SICAR ja està operatiu, però no se’ns diu quins comuns encara no hi participen ni com es garanteix que el cens sigui complet”, han completat.

Trampa del fill

Relacionat amb la trampa del fill, han celebrat la introducció d’un règim sancionador amb multes del 50% o fins al 100% d’un any de lloguer, i que si bé aquest és un pas, “el càlcul a llarg termini continua fent rendible l’abús per a molts propietaris i el sistema només contempla càstig, no la reparació”. És a dir, que el llogater no rep cap indemnització ni compensació pel dany sofert. “No es tracta només de sancionar el frau, sinó de protegir les víctimes. I això no s’està fent”, han asserit.

Habitatge públic

Segons el Govern, s’han adjudicat 54 pisos socials sobre 615 sol·licituds, “una proporció que parla per si sola”. “A més, molts pisos queden buits perquè estan fora de la vall central i, com a solució, se’ns recorda que el transport públic és gratuït. Com si això resolgués la precarietat i la desconnexió”, continuen, demanant dades com quantes famílies han accedit realment o quin perfil tenen. “De moment, tot plegat sembla més propaganda que política efectiva”, han finalitzat.