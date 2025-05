Mesures d'habitatge

El PS titlla de manca de voluntat política o de capacitat la inacció de DA en enllestir el registre de la propietat

La formació assegura que la creació seria senzilla en haver de lligar només el més del 80% dels cadastres que tenen les corporacions comunals

Era un 16 de novembre del 2023 quan des del Consell General es va encomanar al Govern posar en marxa el registre de la propietat. La data límit era de 18 mesos, després d’ampliar-se la de 12 mesos inicial, per tant, va cloure el passat divendres, i des de l’Executiu no s’ha donat resposta. Amb aquest context, el PS ha mostrat el seu descontent. “DA no compleix ni fa cas a les encomanes”, ha esmentat el president de la formació, Pere Baró, recordant que la situació amb l’habitatge “continua sent” el principal afer del país. “L’excusa que ens donen és perquè manca una llei de drets reals, però nosaltres pensem que és un problema de voluntat política o de capacitat”, ha completat.

“Per no enfrontar-se al seu electorat [del qual formen part grans propietaris], la manca de voluntat ve per aquí. Volen mantenir la cadira, i si per això han de donar suport a aquests grans tenedors, posen l’interès particular per damunt del general”, ha asserit Baró. Cal recordar que fa uns dies, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va dir que s’està treballant al respecte, tot i que el president del PS ha assenyalat que aquest registre “serà a mitges perquè no serà públic”, mostrant-se convençut que DA “no té intenció de fer la llei ni de posar les eines a l’abast”.

Per la seva part, el vocal al Comitè Executiu dels socialdemòcrates, Joao de Melo, ha fet esment que la creació d’aquest registre de la propietat (el qual fa més de 10 anys que reclamen) és relativament senzill, ja que seria lligar el més del 80% dels cadastres que tenen els comuns. “No és una missió impossible”, ha citat. També ha indicat que es tracta d’una eina “molt important”, que no una solució al problema, que permetrà comptar amb una “radiografia real” de la situació de forma transparent: conèixer quants habitatges buits hi ha, quantes segones residències quants amb hipoteca, etc. De fet, ha incidit que es tracta d’un mecanisme que ha de tenir un país desenvolupat com Andorra i amb el qual compten tots els de la UE.

Preocupació pel 2027

“Ens preocupa què passarà el 2027”, ha dit Baró, perquè “és la base de tota la problemàtica”. Aquest any finalitzaran les pròrrogues forçoses dels contractes de lloguer, i el president del PS ha fet una crida a resoldre-la: “No podem esperar que arribi el 2027 per començar a posar solucions, que és al que ens tenen acostumats i em sembla que és el que acabarà passant”. Aquest dijous hi haurà una sessió de preguntes al Consell General, en la qual el mateix Baró demanarà envers la trencadissa social del país: “Penso que és el moment de reclamar-los-hi aquest registre de la propietat”.

La inversió estrangera

En darrer lloc, de Melo ha exposat que la inversió estrangera “té un efecte negatiu”, tot i que “no hem d’oblidar que la majoria dels propietaris són andorrans o residents”. Així, “si no tenim cap llei que el 2027 protegeixi la ciutadania, no podem saber què passarà”.