El Periòdic d'Andorra
Reaccions a les paraules del cap de Govern

La Coordinadora avisa que “l’aigua no està clara” arran de les paraules d’Espot sobre la desintervenció dels lloguers

L’organització reclama definir topalls i controls, mentre que adverteix que continuarà pressionant mentre no hi hagi garanties per part del Govern

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha reaccionat a les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, formulades durant el programa ‘El cap de Govern respon’, i ha expressat dubtes sobre la possible desintervenció progressiva del mercat del lloguer i la definició de futurs topalls de preu. Segons l’entitat, “l’aigua no està clara”, ja que encara no s’ha detallat “amb quin criteri es fixaran aquests topalls, quines garanties tindran les famílies ni quins mecanismes de control s’activaran per evitar abusos”.

L’organització considera que, sense aquesta informació, qualsevol modificació en el sistema pot derivar “en una nova onada de pujades encobertes”. Al mateix temps, recorda que la situació actual del sector ja és “crítica”, amb persones que destinen una proporció elevada del salari al lloguer, altres que comparteixen habitatge en “condicions indignes” i casos de residents que han hagut de deixar el país.

La Coordinadora afirma que vol conèixer “com, quan i amb quins límits reals pensa actuar el Govern” i assenyala que, si l’Executiu decideix introduir canvis, l’entitat està disposada a analitzar-los, “però també a decidir els pròxims passos segons el que s’anunciï”. A més, manté que “la mobilització continuarà sent una eina legítima mentre no hi hagi solucions reals”.

La Coordinadora per un Habitatge Digne demana claredat sobre l’actuació del Govern i remarca que estudiarà els canvis anunciats abans de decidir “els pròxims passos”

L’organització recorda que la ciutadania va formular quatre demandes prioritàries el passat 5 d’abril: regulació immediata dels lloguers segons el valor real dels habitatges i el poder adquisitiu de les classes populars; prohibició dels desnonaments sense alternativa; creació d’un registre públic de la propietat i un cens actualitzat; i mesures per posar fi als abusos contractuals, inclosa “la trampa del fill”, amb garanties i dret d’indemnització en cas de detectar-se frau. Segons el comunicat, les paraules del cap de Govern “no dissipen la incertesa” sobre cap d’aquests punts ni estableixen terminis o compromisos verificables.

Pel que fa al paper del sector immobiliari, la Coordinadora destaca que la patronal està “pressionant obertament per increments del 30%” i considera que aquesta posició evidencia cap a on es vol traslladar el pes de la crisi. L’entitat recalca que cap mesura provisional pot substituir “una regulació real del mercat del lloguer” i avisa que, sense garanties, transparència i mecanismes contra el frau, la situació “s’agreujarà”. El comunicat conclou recordant que la ciutadania ja ha demostrat capacitat de mobilització i que ara correspon al Govern decidir si manté l’actual gestió o si assumeix “la responsabilitat que li correspon”.

Espot anuncia que el final de les pròrrogues forçoses es durà a terme segons l’antiguitat dels contractes

